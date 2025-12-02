Ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τον γιο του στην αγκαλιά: Η τρυφερή φωτογραφία της Αλεξάνδρας Νίκα

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz και έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μαζί μία υπέροχη οικογένεια, καθώς είναι γονείς ενός παιδιού, του ενός έτους Βασίλη.

Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές που η σύζυγος του γνωστού τραγουδιστή μοιράζεται δημοσίως μέσω του Instagram στιγμές από την προσωπική τους ζωή. Πρόσφατα, η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε μερικές πόζες με τον γιο της να φορά τη φανέλα των Μπρούκλιν Νετς με το όνομα του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Το πρωί της Τρίτης (02.12.2025) ανέβασε μία ακόμα πιο αξιαγάπητη φωτογραφία αυτή τη φορά όχι μόνο με τον μικρούλη αλλά και με τον διάσημο μπαμπά του, ο οποίος τον κρατούσε τρυφερά στην αγκαλιά του.

Μάλιστα, η Αλεξάνδρα Νίκα αποκάλυψε ότι οι δυο τους είναι οι καλύτεροι φίλοι, αφού έγραψε πάνω στη φωτογραφία τους: «Besties» προσθέτοντας μία καρδούλα.

Εν τω μεταξύ, πριν από λίγες ημέρες και συγκεκριμένα το Σάββατο (22.11.2025), ο γιος του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα, ο μικρός Βασίλης, έγινε ενός έτους.

Από την άλλη, πριν από μερικές εβδομάδες, η Αλεξάνδρα Νίκα συγκλόνισε τους πάντες με μία δημόσια εξομολόγηση, όπου ανέφερε ότι πρόσφατα πέρασε μια αποβολή που της θύμισε πόσο μεγάλη ευλογία είναι να είναι γερό το παιδί της.