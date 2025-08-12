Ο Λάκης Γαβαλάς ποζάρει γυμνός και δηλώνει έτοιμος για άγαλμα

Ο Λάκης Γαβαλάς δεν είναι από εκείνους που αφήνουν τα γενέθλια τους να περάσουν απαρατήρητα. Λίγες ημέρες αφότου μπήκε στο 74ο έτος της ηλικίας του, ο πετυχημένος επιχειρηματίας και στυλίστας επέλεξε να κάνει έναν μίνι απολογισμό της ζωής του χωρίς να φοράει ρούχα.

Συγκεκριμένα, ο Λάκης Γαβαλάς έβγαλε μια φωτογραφία στην οποία είναι γυμνός και καλύπτεται από ένα σεντόνι, θέλοντας να τιμήσει με αυτό τον τρόπο την υγεία του, την πειθαρχία του και το γεγονός ότι στα 74 του χρόνια παραμένει γεμάτος ενέργεια και δημιουργικότητα. Όπως αναφέρει μάλιστα με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Ευχαριστήσω τον Θεό, την πειθαρχία μου, την αγάπη του κόσμου και την έντονη ευγνωμοσύνη για όλα αυτά».

Mάλιστα στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο Λάκης Γαβαλάς προσδιορίζεται ως Luxury Advisory, αλλά, όπως γράφει, θεωρεί τον εαυτό του τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, γεμάτο ενέργεια για να απολαμβάνει ακόμη και τα ρίσκα του!

Μάλιστα, με τον δικό του, μοναδικό τρόπο ο Λάκης Γαβαλάς αποκάλυψε πως θέλει να γίνει άγαλμα σε κεντρική πλατεία,