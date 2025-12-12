O Light για τον νεογέννητο γιο του: «Αλλάζω και πάνες, τα κάνω όλα»

Πατέρας για πρώτη φορά έγινε ο Light στις 27 Σεπτεμβρίου, καθώς η σύντροφός η Άννα Θεοδωρίδη έφερε στον κόσμο τον μονάκριβο γιο τους και από τότε η ζωή τους άλλαξε για πάντα.

Ο γνωστός τράπερ το πρωί της Παρασκευής (12.12.2025) μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και αναφέρθηκε στην πατρότητα, τονίζοντας ότι του αρέσει να ασχολείται με τον γιο του. Μάλιστα, ο Light παραδέχτηκε ότι αλλάζει και πάνες!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σαν μπαμπάς νιώθω ότι έχω μία τεράστια ευθύνη και παράλληλα και μία τεράστια ευλογία. Το να γίνω πατέρας είναι κάτι το οποίο το ήθελα πάρα πολύ στη ζωή μου. Ε, και η γυναίκα μου μού έδωσε αυτή τη χαρά, αυτό το τρομερό δώρο, το να μου κάνει ένα παιδάκι, τον γιο μας», είπε χαρακτηριστικά.

«Αλλάζω και πάνες, τα κάνω όλα. Θέλω να σου πω είμαι Σκανδιναβός μπαμπάς, πάνες, μπιμπερό, τα φάρμακα για τους κολικούς, τα ξέρω όλα. Δηλαδή, το μωρό άμα φύγει η γυναίκα μου μια βδομάδα, μπορώ να το φροντίσω», είπε ακόμα ο Light.





Παράλληλα, ερωτήθηκε αν θα κάνουν γαμοβάφτιση και δήλωσε ότι προτιμούν να τελέσουν ξεχωριστά την κάθε τελετή για να γιορτάσουν δύο φορές αντί για μία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Άμα έκανα γαμοβάφτιση, η γυναίκα μου θα μου έριχνε μαχαιριά στον μπούτι. Θα τα χωρίσουμε. Θα κάνουμε βάφτιση και γάμο. Γάμο και βάφτιση. Το πότε θα το ανακοινώσουμε στον δικό μας χρόνο, αλλά θα είναι χωριστά. Οι χαρές είναι τόσες πολλές στη ζωή, πρέπει να τις βάζουμε μαζί; Ας το μοιράσουμε. Να κάνουμε ένα γλέντι ωραίο στον γάμο, να κάνουμε ένα γλέντι ωραίο στη βάφτιση, να έχουμε δύο μέρες να γιορτάσουμε. Γιατί να τις συγχωνεύσουμε σε μία;», ανέφερε ο Light.

Τέλος, ο Light ερωτήθηκε τι συνέβη με τον Snik αλλά αρνήθηκε να απαντήσει και αρκέστηκε να πει: «Τέλος. Τελειώσαμε. Δεν έχω να πω τίποτα. Για τον Snik θα σου πω;».