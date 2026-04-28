O Μάκης Χριστοδουλόπουλος προκάλεσε πανικό ως βιρτουόζος του κλαρίνου στο «Antamoma»

Ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος χάρισε μια μοναδική βραδιά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σε όσους είχαν την ευκαιρία να βρεθούν το Σάββατο (25.04.2026) στο «Antamoma Live» στα Σπάτα. Ο σπουδαίος λαϊκός ερμηνευτής, προκάλεσε sold out, με δεκάδες κόσμου, να μην καταφέρνουν να κλείσουν τραπέζι, για να τον απολαύσουν από κοντά.

Ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος έχοντας στο πλευρό του τον εγγονό του Μάκη, που ακολουθεί μουσικά στα χνάρια του παππού του, αλλά και ένα επιτελείο ταλαντούχων μουσικών και καλλιτεχνών, εκτόξευσε το…. θερμόμετρο της διασκέδασης στα ύψη.



Η στιγμή όμως που έκανε τον κόσμο, να τον κατά χειροκροτήσει, ήταν όταν ο ίδιος, πήρε το κλαρίνο και έπαιξε, αποδεικνύοντας ότι είναι ένας βιρτουόζος!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια σπάνια μουσική στιγμή, αφού ο ίδιος, δεν επιδίδεται συχνά στο αγαπημένο του μουσικό όργανο, που το κατέχει πολύ καλά.

Μετά και την τεράστια επιτυχία με τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο, όπως συνέβη και με τον Κώστα Σαφέτη, την Γωγώ Τσαμπά, τον Ματθαίο Γιαννούλη, την Μαρία Νομικού, την Ιωάννα Λεγάκη, την Σοφία Βόσσου και άλλους, το «Antamoma Live», στα Σπάτα, και ο επιχειρηματίας Μάνος Χελιδονόπουλος, συνεχίζουν, το σερί των επιτυχημένων live, με κέφι, χορό, και καλό φαγητό, εξασφαλίζοντας άλλα δύο μεγάλα ονόματα του πενταγράμμου.

Την Παρασκευή 1η Μαΐου, την σκυτάλη παίρνει ο ένας και μοναδικός Θέμης Αδαμαντίδης, ενώ το Σάββατο 9 Μαΐου, η Κατερίνα Στανίση, θα απογειώσει το καλό λαϊκό τραγούδι, σε ένα μέρος που θέλουμε όλοι να «Ανταμώνουμε» για τη διασκέδασή μας.