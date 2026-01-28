Ο Μαρκ Άντονι και η Νάντια Φερέιρα θα αποκτήσουν 2ο παιδί: Η πόζα με τη φουσκωμένη κοιλίτσα του μοντέλου

Ο Μαρκ Άντονι και η καλλονή σύζυγός του, Νάντια Φερέιρα, πρόκειται να αποκτήσουν σύντομα το δεύτερο παιδί τους.

Τη χαρμόσυνη ανακοίνωση έκαναν γνωστή ο διάσημος τραγουδιστής και το μοντέλο, δημοσιεύοντας την Τετάρτη (28.01.2026) στο Instagram μία άκρως συγκινητική φωτογραφία. Σε αυτήν ο Μαρκ Άντονι, η Νάντια Φερέιρα και ο πρωτότοκος γιος τους, Μαρκίτο, κρατούν τρυφερά τη φουσκωμένη κοιλίτσα του μοντέλου.

Μάλιστα, το χαρούμενο νέο έρχεται μαζί με την 3η επέτειο γάμου του ζευγαριού.

«Χρόνια πολλά για την 3η επέτειο! Τι υπέροχο δώρο μας έχει κάνει η ζωή. Ο Θεός είναι μεγάλος.

Ο Μαρκίτο θα γίνει μεγάλος αδερφός», έγραψαν στην ανακοίνωσή τους στο Instagram.

Σημειώνεται ότι ο Μαρκ Άντονι έχει 7 παιδιά και περιμένει το 8ο, που είναι το 2ο με την τελευταία του σύζυγο.

View this post on Instagram A post shared by Nadia Ferreira Muñiz (@nadiaferreira)

Στις 28 Ιανουαρίου 2023 ο Μαρκ Άντονι παντρεύτηκε για 4η φορά με το πανέμορφο μοντέλο Νάντια Φερέιρα. Μάλιστα, κουμπάρος του ζευγαριού ήταν ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και η Βικτόρια Μπέκαμ έραψε τα φορέματα για τις παράνυμφους.