Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου απαντά για την εμφάνιση του Στέφανου Παπαδόπουλου που τραγούδησε Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου έδωσε τη δική του απάντηση σχετικά με τον θόρυβο που προκλήθηκε από την πρόσφατη εμφάνισή του στην Κύπρο μαζί με τον Στέφανο Παπαδόπουλο, τον νεαρό καλλιτέχνη που κατήγγειλε τον Δεκέμβριο τον Γιώργο Μαζωνάκη για ανήθικες προτάσεις.

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου εξήγησε πως στο πρόγραμμά του περιλαμβάνει εδώ και καιρό διάφορα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη και σε ένα από αυτά, συμμετείχε στην εμφάνισή του στη Λεμεσό και ο Στέφανος Παπαδόπουλος, ο οποίος βρισκόταν δίπλα του στη σκηνή.

Όσον αφορά στην αφίσα της εμφάνισης με τίτλο «Αλλάξανε τα πλάνα», ο Μαυρίκιος Μαυρικίου διευκρίνισε μιλώντας στην κυπριακή εκπομπή «Ήρθε κι έδεσε» και πως δεν επρόκειτο για δική του απόφαση, αλλά για επιλογή που έγινε στο πλαίσιο των προωθητικών ενεργειών του νυχτερινού μαγαζιού.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, παρά τις αρχικές ανησυχίες που είχαν εκφραστεί για τη χρήση στίχου από τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη στην αφίσα.

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος έχει καταγγείλει στο παρελθόν τον γνωστό τραγουδιστή για σεξουαλική παρενόχληση, γεγονός που προκάλεσε επιπλέον αντιδράσεις, ιδιαίτερα όταν ο νεαρός καλλιτέχνης ερμήνευσε στη σκηνή μία από τις επιτυχίες του.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Λιάγκας τη Δευτέρα (16.02.2026) τοποθετήθηκε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως ο Στέφανος Παπαδόπουλος «δεν πείθει κανέναν» με τις επιλογές του, τονίζοντας ότι από τη στιγμή που έχει καταγγείλει τον Γιώργο Μαζωνάκη, η απόφασή του να τραγουδήσει κομμάτι του δημιουργεί αντιφάσεις και δίνει την εντύπωση εκμετάλλευσης της δημοσιότητας.