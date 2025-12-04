Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου ξέσπασε για το bullying που δέχεται για τη σεξουαλικότητά του: «Φτάνει πια»

Μία δημόσια έκκληση προς τους haters του και όσους ασχολούνται με την προσωπική του ζωή έκανε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις που έκανε για τη σεξουαλικότητά του.

Ο γνωστός τραγουδιστής το πρωί της Πέμπτης (04.12.2025) θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι δεν αντέχει άλλο με τα κακεντρεχή σχόλια που γίνονται σε βάρος του. Επίσης, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου σημείωσε ότι σε λίγα χρόνια η κόρη του θα διαβάσει αυτά που γράφονται για εκείνον, τονίζοντας ότι θέλει να τον αφήσουν να ζήσει ήρεμα με τη γυναίκα και το παιδί του.

«Σας παρακαλώ πολύ σταματήστε να ασχολείστε με την προσωπική μου ζωή. Εγώ και η οικογένειά μου δεν αντέχουμε άλλο αυτόν τον πόλεμο που δεχόμαστε καθημερινά. Είμαι ένας άνθρωπος που προσπαθεί να ζήσει όμορφα, ήρεμα, με τη γυναίκα του και με το παιδί του. Δεν σας έχω ενοχλήσει ποτέ. Όμως όλα αυτά τα χρόνια έχω δεχθεί και συνεχίζω να δέχομαι απίστευτο διαδικτυακό bullying. Με έχουν πληγώσει, με έχουν προσβάλει, με έχουν ισοπεδώσει με λόγια σκληρά, άδικα, κακεντρεχή. Δηλαδή πόσα νομίζετε ότι μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος;

Είδα χθες να γίνεται τηλεοπτική διάγνωση από συγκεκριμένη εκπομπή γι’ αυτό που είπα, είδα να μεταφράζονται αλλιώς τα λεγόμενά μου, είδα να μπαίνουν ξανά στο σπίτι μας, στη ζωή μας. Και όχι, δεν προκαλούμε. Μόνοι σας μπαίνετε. Επειδή βολεύει, επειδή πουλάει. Επειδή κάνει κλικ. Διερωτάστε γιατί το είπα αυτό; Που τι είπα δηλαδή; Εγώ απάντησα με ειλικρίνεια όπως κάνω πάντα σε μια ερώτηση δημοσιογράφου. Αυτό. Όλο το υπόλοιπο το κάνει η χωρίς όρια αναπαραγωγή, παράφραση και παραποίηση των λεγομένων όπου ο καθένας αναπαράγει ό, τι θέλει και λέει το μακρύ του και το κοντό του.

“Είπε αυτό άρα εννοούσε το άλλο”, “το λέει για να κρύψει κάτι”, “το λέει επειδή δεν αποδέχεται τον εαυτό του”. Έλεος. Φτάνει πια. Και επειδή τώρα υπάρχει και ένα μικρό παιδί, το παιδί μας, η καρδιά μας, η ζωή μας όλη, που σε λίγο θα μεγαλώσει και θα μπορεί να διαβάζει αυτά που γράφετε και να ακούει αυτά που λέτε. Θα μπορεί να βλέπει το μίσος που ρίχνετε.

Μην του στερήσετε την αθωότητά του. Μην το πληγώσετε πριν καν μάθει να μιλά. Σέβομαι τον κάθε άνθρωπο εκεί έξω. Το μόνο που ζητώ είναι ο ίδιος σεβασμός και για εμάς. Αφήστε μας να ζήσουμε. Αφήστε μας να αναπνεύσουμε. Αφήστε μας να μεγαλώσουμε το παιδί μας με αγάπη και αξιοπρέπεια. Τίποτα περισσότερο. Τίποτα λιγότερο. Σταματήστε να μας δημιουργείτε προβλήματα… γιατί είτε το καταλαβαίνετε είτε όχι, όντως μας δημιουργείτε. Μαυρίκιος, ένας άνθρωπος και ένας πατέρας που προσπαθεί», έγραψε το πρωί της Πέμπτης ο Μαυρίκιος Μαυρικίου στο Instagram.

Ωστόσο, στη συνέχεια το story του γνωστού Κύπριου καλλιτέχνη «εξαφανίστηκε».

Σημειώνεται ότι λίγα εικοσιτετράωρα νωρίτερα, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου δήλωσε σε συνέντευξή του, μιλώντας για τη σεξουαλικότητά του, ότι έχει αποδεχτεί τον εαυτό του και ότι δεν είναι αυτό που νομίζει ο κόσμος.