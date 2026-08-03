Γιώργος Χρανιώτης: Δεν έχω παίξει στην Επίδαυρο αλλά ξέρω ότι δεν είναι η ώρα μου

Ο Γιώργος Χρανιώτης έδωσε μία νέα συνέντευξη με αφορμή την περιοδεία της παράστασης «Όχι άλλο κάρβουνο» των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα, στην οποία πρωταγωνιστεί και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι δεν έχει παίξει ακόμα στην Επίδαυρο.

Ο γνωστός ηθοποιός κλήθηκε να απαντήσει στην ερώτηση αν έχει απωθημένα για ρόλους, μιλώντας στο ΟΚ και τον Αστέρη Κασιμάτη. Ο Γιώργος Χρανιώτης παραδέχτηκε ότι δεν έχει απωθημένα για ρόλους αλλά για συνεργασία.

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«Για ρόλους όχι, για συνεργασίες ναι. Δεν έχω παίξει στην Επίδαυρο αλλά ξέρω ότι δεν είναι η ώρα μου. Κάτι μου λέει ότι θα παίξω λίγο πριν κλείσω τα 60. Είναι προσωπική μου αίσθηση», δήλωσε ο ταλαντούχος καλλιτέχνης.

«Με ενδιέφερε πολύ να αρέσω τότε, πιο πριν, αλλά και ακόμα. Έναν άνθρωπο που τον απολαμβάνεις στη σκηνή ως ηθοποιό, σου αρέσει και ως παρουσία. Θυμάμαι έτυχε μόνο μία φορά να γνωρίσω τον συγχωρεμένο Γιώργο Μαρίνο. Έβγαινα από την παράσταση “Άντρες έτοιμοι για όλα”, όπου έπαιζα, και εκείνο το βράδυ δεν μου άρεσα. Μόλις τον είδα, πήγα να φύγω στα κλεφτά.

Με φώναξε, μου έδωσε συγχαρητήρια και του είπα “σήμερα βρήκατε να έρθετε που δεν ήμουν καλός;”. “Κύριε Χρανιώτη, είστε πολύ όμορφος ηθοποιός και αυτό απαιτεί ταλέντο”, μου απάντησε. Αργότερα κατάλαβα τι εννοούσε. Συνήθως, όταν μας αρέσει ένας ηθοποιός, μας αρέσει και ως ύπαρξη γενικότερα. Όταν είμαστε καλοί στη σκηνή, είμαστε και όμορφοι», παραδέχτηκε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Γιώργος Χρανιώτης.