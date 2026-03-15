Ο Μπράντλεϊ Κούπερ συζητάει και για τη σκηνοθεσία του «Ocean’s» – Πρωταγωνιστεί με την Μάργκοτ Ρόμπι

Ποιος θα σκηνοθετήσει το πρίκουελ του «Ocean’s Eleven»; Ο Μπράντλεϊ Κούπερ φαντάζει τις τελευταίες μέρες ως ο επικρατέστερος.

Μετά την αποχώρηση του Λι Άιζακ Τσουνγκ (Lee Isaac Chung) λόγω «δημιουργικών διαφορών», η Warner Bros. φαίνεται πως βρήκε τον αντικαταστάτη του στο πρόσωπο ενός εκ των πρωταγωνιστών της ταινίας. Σύμφωνα με τον Ματ Μπελόνι (Matt Belloni), ο Μπράντλεϊ Κούπερ (Bradley Cooper) αναμένεται να αναλάβει τη σκηνοθεσία, ενώ θα κρατήσει και τον πρωταγωνιστικό ρόλο δίπλα στη Μάργκοτ Ρόμπι (Margot Robbie), η οποία θα έχει και χρέη παραγωγού μέσω της εταιρείας της, LuckyChap.

Ο τρέχων σχεδιασμός προβλέπει την έναρξη των γυρισμάτων εντός του έτους. Αν ο Κούπερ οριστικοποιήσει τη συμφωνία, αυτή θα είναι η επόμενη σκηνοθετική του δουλειά μετά το «Is This Thing On?», που έκανε πρεμιέρα τον περασμένο Δεκέμβριο. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες οσκαρικές του προσπάθειες («A Star Is Born» και «Maestro»), η πρόσφατη κωμωδία ήταν ένα πιο χαμηλών τόνων εγχείρημα.

Το νέο «Ocean’s» φαίνεται να ακολουθεί αυτή την κατεύθυνση, μια ταινία υψηλού προϋπολογισμού που στοχεύει στην ψυχαγωγία του κοινού, χωρίς ιδιαίτερες βλέψεις για τα Όσκαρ.

Το πρότζεκτ ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Μάιο του 2022, με σκηνοθέτη τον Τζέι Ρόουτς (Jay Roach) αλλά οι καθυστερήσεις τον ανάγκασαν να αποχωρήσει. Ο Ράιαν Γκόσλινγκ (Ryan Gosling) είχε αρχικά τον ανδρικό ρόλο αλλά στη συνέχεια αποσύρθηκε, παραχωρώντας τη θέση του στον Κούπερ.

Η ταινία φάνηκε να προχωρά ξανά το περασμένο καλοκαίρι όταν ο Τσουνγκ ανέλαβε τα ηνία της σκηνοθεσίας αλλά παραιτήθηκε πριν από λίγες ημέρες. Αν ευωδοθεί η συμφωνία, τα γυρίσματα αναμένονται να πραγματοποιηθούν στο Μονακό.

Σύμφωνα με το The Playlist, το φιλμ θα βασίζεται σε σενάριο της Κάρι Σόλομον (Carrie Solomon) γνωστής για το «A Family Affair» (2024) με τη Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman) και τον Ζακ Εφρον (Zac Efron). Ο 12 φορές υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός και σκηνοθέτης έχει ήδη αποδείξει την αξία στη Warner Bros., καθώς το «A Star Is Born» (2018) απέφερε σχεδόν 440 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.