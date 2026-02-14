Lifestyle

Ο Μπρούνο Τσερέλα ζήτησε από την Αθηνά Οικονομάκου να γίνει η «Βαλεντίνα» του – Η τρυφερή ανάρτηση στο instagram

«Αγάπη είναι να βρεις κάποιον που να σε ανέχεται» έγραψε ο μπασκετμπολίστας
Αθηνά Οικονομάκου για Μπρούνο Τσερέλα:
Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα

Με μια ρομαντική ανάρτηση έκανε σήμερα (14/2/2026) ο Μπρούνο Τσερέλα, σύντροφος της Αθηνάς Οικονομάκου, στο instagram  ζητώντας της να γίνει η Βαλεντίνα του για την μέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Ο γνωστός μπασκετμπολίστας, Μπρούνο Τσερέλα, δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες με την Αθηνά Οικονομάκου, τονίζοντας το μήνυμα της πραγματικής αγάπης και εκφράζοντας την αγάπη που της έχει.

«Αγάπη είναι να βρεις κάποιον που να σε ανέχεται. Είναι επαγγελματίας! Αθηνά Οικονομάκου, θα γίνεις ο Βαλεντίνος μου απόψε;» έγραψε στην ανάρτησή του ο Μπρούνο Τσερέλα.

Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι το πρωί του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στο Χαμογέλα και Πάλι στο MEGA, μιλώντας για τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα.

«Είναι σπάνιος ο άνθρωπος ο Μπρούνο. Ήταν τόσα πολλά τα θετικά και ήταν τόσο διαφορετικός εξαρχής, στον τρόπο συμπεριφοράς και στον τρόπο που διαχειριζόταν τη συνθήκη της ζωής μου εκείνη την περίοδο, που δεν πίστευα πολλά από αυτά που είναι.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη (@brunocerella.30)

Δεν είναι ο πρίγκιπας ακριβώς, αλλά είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Μέσα και έξω. Και το έξω που σχολιάζεται πολύ, είναι νομίζω το λιγότερο σε σχέση με το μέσα», ανέφερε η Αθηνά Οικονομάκου.

