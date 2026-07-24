Η Τζένιφερ Λόπεζ σήμερα γίνεται 57 ετών: Οι τελευταίες εμφανίσεις, τα απαιτητικά χορευτικά και οι έρωτες της ζωής της

Η ζωή μετά το διαζύγιο από τον Μπεν Άφλεκ

Παράλληλα, η Τζένιφερ Λόπεζ γίνεται και πρότυπο ενδυνάμωσης για τις γυναίκες, με τις συνεντεύξεις της συχνά να γίνονται quote για τους σωστούς λόγους.

Μιλώντας στο παρελθόν για το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ είχε εξομολογηθεί: «Το άτομο που είμαι σήμερα είναι τόσο διαφορετικό από αυτό που ήμουν ακόμη και πριν από δύο χρόνια, είναι τρελό. Και τώρα μπορώ πραγματικά να κοιτάξω τη ζωή μου, να την εκτιμήσω για αυτό που είναι και για αυτό που έχω δημιουργήσει για τον εαυτό μου και να είμαι πραγματικά ευτυχισμένη».

Η στιγμή που η Τζένιφερ Λόπεζ «φιλοσόφησε» μέσα από την μπανιέρα της

Ένα προσωπικό βίντεο ανέβασε πρόσφατα η Τζένιφερ Λόπεζ στον προσωπικό της λογαριασμό στο Ιnstagram με την τραγουδίστρια να κάνει φιλοσοφικές τοποθετήσεις μέσα από το μπάνιο της. Αν και το βίντεο στο οποίο η Τζένιφερ Λόπεζ είναι ημίγυμνη αφορούσε τη φροντίδα του δέρματος, η τραγουδίστρια έκλεισε με μία γενικότερη τοποθέτηση για τη ζωή.

«Είμαι στο μπάνιο μου πριν πέσω στο κρεβάτι να κοιμηθώ» ξεκίνησε η Τζένιφερ Λόπεζ περιγράφοντας τη διαδικασία μέσω της οποίας, όπως λέει, «το δέρμα δεν είναι κάτι που τυχαίνει, είναι κάτι που πετυχαίνεις».

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«Εσύ το δημιουργείς καθημερινά, όπως ό,τι άλλο θέλεις στη ζωή σου, όλα τα όνειρα που έχεις, ό,τι δουλειά θέλεις, όποια σχέση επιθυμείς, τα πάντα», συνέχισε να λέει η Τζένιφερ Λόπεζ, καταλήγοντας: «Εσύ το δημιουργείς με τις επιλογές σου, με το να είσαι επίμονος κάθε ημέρα».

Οι έρωτες της ζωής της

Η Τζένιφερ Λόπεζ στα γυρίσματα της ταινίας «Blood and Wine» γνώρισε τον Ojani Noa και σύντομα έγιναν ζευγάρι. Οι δυο τους αποφάισαν να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου και τελικά παντρεύτηκαν στις 22 Φεβρουαρίου 1997. Ωστόσο αυτός ο έρωτας δεν έμελλε να κρατήσει για πολύ, καθώς έναν χρόνο μετά, τον Ιανουάριο του 1998 αποφάσισαν να πάρουν διαζύγιο.

Στη συνέχεια, στη ζωή της Λατίνας σταρ μπήκε ο Diddy, με τον οποίον ήταν ζευγάρι από το 1999 έως το 2001, με αρκετά on - off.

H Tζένιφερ Λόπεζ στη συνέχεια ερωτεύτηκε τον χορευτή Cris Judd, με τον οποίο παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2001. Αυτός ο γάμος είχε άδοξο τέλος όπως και ο πρώτος και το ζευγάρι πήρε χωριστούς δρόμους τον Ιούνιο του 2002.

Ο επόμενος άντρας που μπήκε στη ζωή της Τζένιφερ Λόπεζ ήταν ο Μπεν Άφλεκ. Το ζευγάρι ενώ ζούσε έναν δυνατό έρωτα, αποφάσισε να αρραβωνιαστεί τον Νοέμβριο του 2002. Ωστόσο, τελικά χώρισαν τον Σεπτέμβριο του 2003.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιανουάριο του 2004 η διάσημη τραγουδίστρια ξεκίνησε να βγαίνει με τον τραγουδιστή Μαρκ Άντονι και λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούνιο του 2004, παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη. Τον Νοέμβριο του 2007 το ζευγάρι ανακοίνωσε ότι πρόκειται να αποκτήσει δίδυμα και στις 22 Φεβρουαρίου 2008 γεννήθηκαν οι Emma Maribel Muñiz και Maximilian David Muñiz.

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Λίγα χρόνια αργότερα αποφάσισαν να χωρίσουν και πήραν διαζύγιο τον Ιούλιο του 2011.

Στη συνέχεια, η Τζένιφερ Λόπεζ από τον Οκτώβριο του 2011 μέχρι τον Αύγουστο του 2016 είχε μια on-off σχέση με τον πρώην χορευτή της, Κάσπερ Σμαρτ, ενώ τον Φεβρουάριο του 2017 ξεκίνησε τη σχέση της με τον πρώην παίκτη του μπέιζμπολ, Άλεξ Ροντρίγκεζ.

Οι δυο τους τον Μάρτιο του 2019 αρραβωνιάστηκαν αλλά τον Απρίλιο του 2021 ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους.

Λίγο καιρό αργότερα, έγινε γνωστή η επανασύνδεσή της Τζένιφερ Λόπεζ με τον Μπεν Άφλεκ και στις 8 Απριλίου 2022 ανακοινώθηκε ο δεύτερος αρραβώνας τους, 20 χρόνια μετά τον πρώτο.

Στις 16 Ιουλίου του ίδιου χρόνου το ζευγάρι παντρεύτηκε και δύο χρόνια αργότερα, τον Αύγουστο του 2024 η Τζένιφερ Λόπεζ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου.