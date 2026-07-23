Ιωάννα Τούνη: «Να με συλλάβετε αν το να είσαι κουκλάρα, επιτυχημένη και βασίλισσα του real estate είναι έγκλημα»

Η Ιωάννα Τούνη συνεχίζει να μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της, αποδεικνύοντας πως το νέο της επιχειρηματικό κεφάλαιο στο real estate αποτελεί πλέον σημαντικό κομμάτι της ζωής της.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας δημοσίευσε ένα νέο βίντεο από το εντυπωσιακό διαμέρισμά της στη Θεσσαλονίκη. «Arrest me αν το να είσαι κουκλάρα, επιτυχημένη και real estate queen είναι έγκλημα», ήταν η φράση της Ιωάννας Τούνη.

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Η νέα δημοσίευση έρχεται λίγες ημέρες μετά το house tour που έκανε για πρώτη φορά σε ένα από τα νέα διαμερίσματα που απέκτησε και ανακαίνισε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Μέσα από βίντεο στο TikTok και τα Instagram Stories, η Ιωάννα Τούνη άνοιξε τις πόρτες του ολοκληρωμένου πλέον ακινήτου.

«Δηλώνω ένοχη αξιότιμο δικαστήριο», τόνισε η Ιωάννα Τούνη.

Η Ιωάννα Τούνη όπως αποκάλυψε και μέσω Instagram, ετοιμάζεται να πάει διακοπές στη Μύκονο για το Σαββατοκύριακο.