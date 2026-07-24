Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026

Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου; Τι προβλέπουν το ζώδιο και ο ωροσκόπος…

Ταύρος: Ο Ερμής σχηματίζει αρμονική όψη με την Αφροδίτη, κυβερνήτη του ζωδίου σου, χαρίζοντάς σου γοητεία, ευκολία στην επικοινωνία και δημιουργική έμπνευση. Οι σχέσεις γίνονται πιο ζεστές και οι διαπραγματεύσεις ευνοούνται ιδιαίτερα.

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Είναι κατάλληλη στιγμή για να εκφράσεις ιδέες, συναισθήματα ή να λύσεις παρεξηγήσεις με ηρεμία. Η αυτοπεποίθησή σου αυξάνεται, προσελκύοντας θετικές ευκαιρίες χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, αρκεί να εμπιστευτείς τη διαίσθηση και τις ικανότητές σου.

Δίδυμοι: Η αρμονική σύνδεση Ερμή και Αφροδίτης ενισχύει τις σχέσεις, τις συνεργασίες και τις οικογενειακές υποθέσεις. Παράλληλα, η Σελήνη απέναντί σου σχηματίζει ευνοϊκές όψεις με τον Δία, τον Ποσειδώνα και τον Πλούτωνα, γεγονός που συμβάλλει ώστε σημαντικές συζητήσεις να καταλήξουν σε θετικά αποτελέσματα.

Η ημέρα ευνοεί νέες ιδέες, συμφωνίες και δημιουργικές συνεργασίες. Άκου προσεκτικά τους ανθρώπους γύρω σου, γιατί μια συμβουλή ή πρόταση μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα πολύτιμη για το μέλλον.

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Καρκίνος: Ο Ερμής στο ζώδιό σου επηρεάζεται θετικά από την Αφροδίτη, κάνοντας την επικοινωνία σου πιο ουσιαστική και τις σχέσεις σου πιο αρμονικές. Οι σημερινές συζητήσεις μπορούν να λύσουν παρεξηγήσεις ή να φέρουν ευχάριστα νέα.

Η δημιουργικότητα, οι σπουδές και οι επαγγελματικές επαφές ευνοούνται ιδιαίτερα. Η αυτοπεποίθησή σου αυξάνεται, καθώς οι άλλοι εκτιμούν τις ιδέες και τις προτάσεις σου. Μην φοβηθείς να εκφράσεις όσα πραγματικά αισθάνεσαι.

Λέων: Η αρμονική όψη Ερμή και Αφροδίτης σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα οικονομικά και επαγγελματικά ζητήματα, ανακαλύπτοντας λύσεις που μέχρι πρότινος σου διέφευγαν. Οι συζητήσεις έχουν θετική εξέλιξη και η διάθεσή σου γίνεται αισιόδοξη.

Παράλληλα, μπορεί να παρουσιαστεί μια ενδιαφέρουσα οικονομική ευκαιρία ή μια χρήσιμη ιδέα για αύξηση των εισοδημάτων σου. Η λογική και η διαίσθηση συνεργάζονται ιδανικά, οδηγώντας σε σωστές επιλογές και μεγαλύτερη ασφάλεια.

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