Ο Νίκος Μαστοράκης, σκηνοθέτης της σειράς «Καληνύχτα Μαμά» αποχαιρετά την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Γιατί να φύγεις μικρή μου»

Ανείπωτος ο πόνος για όσους έζησαν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 41 χρόνων. Από την ημέρα που η επιχειρηματίας νικήθηκε από τον καρκίνο, φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι την αποχαιρετούν με αναρτήσεις στα social media. Ανάμεσα σε αυτούς και ο δημιουργός του «Καληνύχτα Μαμά», Νίκος Μαστοράκης της σειράς που η Αλεξάνδρα είχε παίξει όταν ήταν μικρή.

Ανεβάζοντας σήμερα (25.08.2025) απόσπασμα από την συγκεκριμένη σειρά, ο Νίκος Μαστοράκης θέλησε να πει το δικό του «αντίο» στην Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, τη σύντροφο του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, Ντέμη Νικολαΐδη, που έφυγε από τη ζωή το βράδυ του Σαββάτου.

Ο δημιουργός της σειράς αρκέστηκε σε 2 σπαρακτικές ερωτήσεις: «Γιατί να φύγεις μικρή μου Αλεξάνδρα, Γιατί καλό μου; Γιατί;», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Όταν η Κατερίνα Καινούργιου είχε ρωτήσει την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου για τον Νίκο Μαστοράκη μέσα από την εκπομπής της, εκείνη είχε απαντήσει πως είναι ένας αυστηρός και τελειομανής σκηνοθέτης που τον αγάπησε εν τέλει πολύ αν και στην αρχή δεν τον ήθελε.

«Πήγα έκανα την οντισιόν, με τον Νίκο Μαστοράκη -τον οποίο όταν τον είδα πρέπει να έκλαιγα 5 ημέρες, γιατί δεν το ήθελα καθόλου και τελικά τον αγάπησα και τον αγαπώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μαστοράκης σκηνοθετούσε και έγραφε το σενάριο από το δεύτερο επεισόδιο και μετά. Είναι πάρα πολύ αυστηρός ως σκηνοθέτης αλλά είναι τελειομανής και ένας πανέξυπνος άνθρωπος. Ευτυχώς που το έκανα τότε και μου έφυγε το ψώνιο», είχε πει συγκεκριμένα.