Ο Νίνο και η Ζόζεφιν σε ένα απολαυστικό ντουέτο, μετά την επανασύνδεσή τους

Ο Νίνο και η Ζόζεφιν είναι ξανά ζευγάρι και μάλιστα αυτή τη φορά αποφάσισε να ενώσει τις δυνάμεις του και επαγγελματικά, βγάζοντας μαζί ένα hot ντουέτο.

Οι δημοφιλείς καλλιτέχνες κυκλοφόρησαν την αισθαντική μπαλάντα «Τι κάνεις;», που ακούστηκε για πρώτη φορά στα ραδιόφωνα τη Δευτέρα (23.03.2026). Μάλιστα, ο Νίνο ανέβασε στο TikTok ένα βίντεο με τη Ζόζεφιν, να τραγουδούν, να χορεύουν και να κοιτάζονται και να λάμπουν από ευτυχία.

Πριν από κάποιος μήνες ο χωρισμός τους είχε συζητηθεί έντονα, ωστόσο και οι δύο είναι low profile και έχουν μιλήσει ελάχιστες φορές για την προσωπική τους ζωή και ακόμη λιγότερες για τον έρωτά τους που έχει τα πάνω του και τα κάτω του.

Εν τω μεταξύ, το απόγευμα της Κυριακής η τραγουδίστρια αποφάσισε να βάλει τέλος σε όλα όσα γράφονται, στέλνοντας η ίδια μήνυμα για την επανασύνδεσή τους. Συγκεκριμένα, η Ζόζεφιν δημοσιοποίησε βίντεο, στο οποίο είναι στο αεροδρόμιο της Ρόδου, το νησί από όπου κατάγεται ο Νίνο, τον οποίο πήγε να επισκεφθεί.

«Λένε πως κάνεις τρέλες για έναν έρωτα… Εγώ πήρα το πρώτο αεροπλάνο και πήγα στο νησί του και όπου βγει. Η φωνή του δεν ξεχνιέται τελικά…», είχε γράψει η τραγουδίστρια ως λεζάντα στην ανάρτησή της.