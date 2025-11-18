Ο Νόβακ Τζόκοβιτς χόρεψε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό – Το ντουέτο του τραγουδιστή με τον Ροντινέι

Ο διάσημος τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε αργά χθες (18.11.2025) το βράδυ την εμφάνισή του σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του «91 Athens Riviera Members Club», όπου ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανέλαβε να ψυχαγωγήσει το κοινό με τις επιτυχίες του.

Ενώ ο Κωνσταντίνος Αργυρός ερμήνευε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης το γνωστό του κομμάτι «Ελεύθερος», εκείνος και ο Νόβακ Τζόκοβιτς χόρεψαν μαζί, με τη στιγμή να καταγράφεται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, σε μία ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς, ο δημοφιλής καλλιτέχνης τραγούδησε ντουέτο με τον Βραζιλιάνο άσο του Ολυμπιακού, Ροντινέι την «Πανσέληνο» της Δέσποινας Βανδή, ξεσηκώνοντας τους παρευρισκόμενους!

@newsit.gr 🎤 Ο διάσημος τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε την εμφάνισή του την Τρίτη 18 Νοεμβρίου σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του 91 Athens Riviera Members Club, όπου ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανέλαβε να ψυχαγωγήσει το κοινό με τις επιτυχίες του. Μάλιστα, σε μια ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς, ο Αργυρός τραγούδησε ντουέτο με τον Ροντινέι του Ολυμπιακού την «Πανσέληνο» της Βανδή, ξεσηκώνοντας τους παρευρισκόμενους. 🎥: travelworkspr – Instagram #newsitgr #novakdjokovic #κωνσταντίνοςαργυρός #ροντινέι #χορός #συρτάκι ♬ πρωτότυπος ήχος – newsit.gr

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς συνέχισε να διασκεδάζει, χορεύοντας και με τη σύζυγό του, Γιελένα Ρίστιτς.