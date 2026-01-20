Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ σπάει για πρώτη φορά τη σιωπή του μετά τις κατηγορίες του Μπρούκλιν: «Τα παιδιά κάνουν λάθη, πρέπει να τα αφήνουμε να μαθαίνουν»

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ απάντησε στις σοκαριστικές δηλώσεις του γιου του Μπρούκλιν για τις προσπάθειες των γονιών του να σαμποτάρουν τον γάμο του, λέγοντας ότι τα παιδιά του «κάνουν λάθη» και ότι είναι σημαντικό να τα αφήνουμε να μαθαίνουν από αυτά.

Μιλώντας ζωντανά στο CNBC, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ αναφέρθηκε στο ρήγμα στις σχέσεις ανάμεσα σε εκείνον και τη σύζυγό του, Βικτόρια Μπέκαμ με το γιο τους Μπρούκλιν και τη γυναίκα του Νίκολα Πελτζ αλλά και στη δύναμη των social media: «Πάντα μιλούσα για τα social media και τη δύναμή τους. Σε αυτό που μπορούν να έχουν πρόσβαση τα παιδιά σήμερα μπορεί να είναι επικίνδυνο… αλλά μπορούν να τα χρησιμοποιούν για σωστούς λόγους».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεχίζοντας, τόνισε: «Έχω χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα μου για το κοινό μου και για τη UNICEF. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα εργαλεία για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για όσα συμβαίνουν στα παιδιά ανά τον κόσμο. Και προσπάθησα να κάνω το ίδιο με τα παιδιά μου, να τα εκπαιδεύσω».

Ο Μπεκαμ παραδέχτηκε ότι «κάνουν λάθη, αλλά τα παιδιά πρέπει να κάνουν λάθη. Έτσι μαθαίνουν. Αυτό προσπαθώ να διδάξω στα παιδιά μου: μερικές φορές πρέπει να τα αφήνουμε να κάνουν αυτά τα λάθη».

Οι δηλώσεις του έρχονται μία ημέρα μετά την μακροσκελή ανάρτηση του Μπρούκλιν στο Instagram, στην οποία είπε ότι δεν θέλει καμία συμφιλίωση με την οικογένειά του και στέκεται «όρθιος για πρώτη φορά στη ζωή του».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προσερχόμενος νωρίτερα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Ντανός ο Μπέκαμ απέφυγε να σχολιάσει το θέμα. Όταν ρεπόρτερ του Sky News τον ρώτησαν για τις δηλώσεις του γιου του, εκείνος αρκέστηκε σε ένα χαμόγελο, χωρίς να κάνει καμία δήλωση, συνεχίζοντας το πρόγραμμά του στις εκδηλώσεις του φόρουμ.

David Beckham is in Davos – Sky’s @pkelso took the chance to ask about his son’s recent Instagram post.



Brooklyn Peltz Beckham broke his silence about his estrangement from his parents, saying he does not want to reconcile with his family.https://t.co/MYS7eu1QHb pic.twitter.com/AN8W8qaM7g — Sky News (@SkyNews) January 20, 2026

Σε πλάνα που κυκλοφόρησαν από το μέσο, ο ρεπόρτερ ακούγεται να ρωτά: «Ντέιβιντ, έχεις κάποιο μήνυμα για τον Μπρούκλιν, έπειτα από αυτά που έγιναν γνωστά σήμερα το πρωί;», για να ακολουθήσει λίγο αργότερα η ερώτηση: «Ντέιβιντ, σε απογοητεύει το γεγονός ότι οικογενειακά ζητήματα βγαίνουν δημόσια;».