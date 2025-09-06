Συμβαίνει τώρα:
Ο οίκος Αρμάνι δεν πωλείται: Η ιστορία πίσω από το μεγάλο όχι του Τζόρτζιο Αρμάνι στον Γάλλο μεγιστάνα Μπερνάρ Αρνό

Τζόρτζιο Αρμάνι
Μαργαρίτα Τζαγκαράκη

Ο κόσμος της μόδας θρηνεί. Ο Τζόρτζιο Αρμάνι, εμβληματική φιγούρα του ιταλικού luxury, που καθόρισε τι είναι στιλ, τι είναι κομψότητα, τι είναι φινέτσα, πέθανε στις 4 Σεπτεμβρίου 2025, σε ηλικία 91 ετών.

Ιδρυτής του ομώνυμου ομίλου το 1975, ο Τζόρτζιο Αρμάνι έχτισε ένα αυτοκρατορικό brand στον χώρο του της παγκόσμιας πολυτέλειας, ικανό να συναγωνιστεί γίγαντες όπως οι LVMH, Kering και Richemont, χωρίς ποτέ να θυσιάσει την ανεξαρτησία του.  Ούτε καν όταν ο Γάλλος μίδας Μπερνάρ Αρνό, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της LVMH, της μεγαλύτερης εταιρείας πολυτελείας στον κόσμο θέλησε να εξαγοράει τον οίκο.

Ο γκουρού του στιλ είπε ένα ξεκάθαρο όχι. Ο οίκος Αρμάνι δεν είναι προς πώληση.

Ο φοιτητής ιατρικής που έγινε γκουρού της μόδας

Ο «βασιλιάς» της μόδας υπήρξε ένα σπάνιο παράδειγμα στην βιομηχανία του luxury.

Γεννημένος το 1934 στην Πλάουζενς της βόρειας Ιταλίας, ο Τζόρτζιο Αρμάνι ούτε που σκεφτόταν τη μόδα. Γιος της Maria Raimondi και του Ugo Armani, ξεκίνησε σπουδές ιατρικής, τις οποίες όμως διέκοψε για να υπηρετήσει στον στρατό.

Η τύχη ή η μοίρα τον οδήγησε στο μεγάλο πολυκατάστημα La Rinascente του Μιλάνου. Ξεκίνησε να φτιάχνει τις βιτρίνες.

Το 1964 συνεργάστηκε με το οίκο Nino Cerruti για ανδρικά ρούχα. Λίγα χρόνια αργότερα, η συνάντησή του με τον αρχιτέκτονα Σέρτζιο Γκαλεότι άλλαξε τη ζωή του. Μαζί ίδρυσαν το 1975 την εταιρεία Giorgio Armani SpA: ο Γκαελότι ανέλαβε το επιχειρηματικό σκέλος, ενώ ο Αρμάνι το δημιουργικό. Δέκα χρόνια αργότερα, ο Γκαλεότι πέθανε πρόωρα από λευχαιμία.

Η απώλειά του ήταν καταστροφική για τον εμβληματικό σχεδιαστή και ποτέ δεν την ξεπέρασε πραγματικά.

Σε συνέντευξή του στο New York Magazine, έντεκα χρόνια μετά τον θάνατο του Σέρτζιο Γκαλεότι, είχε αποκαλύψει ότι συνέχιζε να φοράει το δαχτυλίδι του συντρόφου του κάθε μέρα, λέγοντας: «Δεν με είδε ποτέ να κλαίω. Ο ίδιος δεν είπε ποτέ τίποτα. Μέσα σε έναν ολόκληρο χρόνο, μου είπε μόνο μια φορά:

«”Τζόρτζιο, κοίτα πόσο αδύνατος έχω γίνει”. Αυτό ήταν όλο».

«Όταν πέθανε ο Σέρτζιο, πέθανε και ένα κομμάτι του εαυτού μου. Οφείλω να πω πως συγχαίρω λίγο τον εαυτό μου, γιατί άντεξα έναν τόσο έντονο πόνο», είχε πει χαρακτηριστικά.

Πολλοί προέβλεψαν την κατάρρευση της εταιρείας. Έπεσαν έξω. Ίσως γιατί δεν ήξεραν τον Αρμάνι.

Πήρε τα ηνία, μόνος του πια, και μετέτρεψε τη φίρμα του σε παγκόσμιο brand.

Τζόρτζιο Αρμάνι και Σοφία Λόρεν
Ο Τζόρτζιο Αρμάνι με τη Σοφία Λόρεν / REUTERS / Stefano Rellandini / File Photo

Η επανάσταση στο στιλ

Η επανάσταση του Αρμάνι ήταν πρώτα στιλιστική. Μετρ στο κοστούμι, αψήφησε την αυστηρότητα της εποχής, αφαιρώντας τους επιθετικούς ώμους και προτάσσοντας την απλότητα και την άνεση. Το κοστούμι Αρμάνι έγινε σύμβολο της αυτοπεποίθησης και της μοντέρνας εικόνας των στελεχών τη δεκαετία του 1980.

Η επιρροή του επεκτάθηκε μέχρι το Χόλιγουντ: ο Ρίτσαρντ Γκιρ εντυπωσίασε στο American Gigolo φορώντας Armani, καθιερώνοντας μια νέα μορφή ανδρικής γοητείας.

Στα κόκκινα χαλιά, οι σταρ του Χόλιγουντ από τη Σοφία Λόρεν και τη Τζόντι Φόστερ μέχρι τον Σον Πεν και τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, την Τζούλια Ρόμπερτ και την Αριάνα Γκράντε περπατούσαν ντυμένοι από τον μεγάλο ιταλό σχεδιαστή.

Ο Αρμάνι, πάντα με μπλε πουλόβερ και λευκά sneakers, ενσάρκωνε τη δική του φιλοσοφία: λιτότητα, κομψότητα, διαχρονικότητα.

Ένα πολυδιάστατο αυτοκρατορικό brand

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι δεν περιορίστηκε στο ρούχο. Δημιούργησε έναν κόσμο που συνδυάζει τη haute couture με το accessible luxury. Ο όμιλός του αριθμεί 2.983 καταστήματα σε 46 χώρες, καλύπτοντας προϊόντα από την ένδυση μέχρι το interior design, τη γαστρονομία και την ξενοδοχία.

Οι γραμμές του περιλαμβάνουν:

  • Giorgio Armani
  • Giorgio Armani Privé
  • Emporio Armani
  • Armani Jeans, Armani Junior & Baby, Armani Exchange, EA7
  • Armani Casa (έπιπλα), Armani Fiori (λουλούδια), Armani Dolci (σοκολάτες) και Armani Hotels & Resorts.

Στη δεκαετία του 1980, η συνεργασία με την L’Oréal γέννησε αρώματα όπως το Acqua Di Gio (1996), που έγινε παγκόσμιο best-seller, ακολουθούμενο από και My Way.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι με τον Σον Πεν
Ο Τζόρτζιο Αρμάνι με τον Σον Πεν / REUTERS / Christian Hartmann / File Photo

Ο οίκος που δεν πουλήθηκε ποτέ 

Ο Αρμάνι αρνήθηκε κάθε πρόταση εξαγοράς, ακόμα και από τον Μπερνάν Ανρό (LVMH).

Πάντα ανεξάρτητος και χωρίς να έχει μπει στο χρηματιστήριο, ο «βασιλιάς» της μόδας δημιούργησε ένα σπάνιο παράδειγμα στην πολυτελή βιομηχανία, σύμφωνα με γαλλικά μέσα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο όμιλος Armani SpA είχε τζίρο 2,3 δισ. ευρώ το 2024, με την περιουσία του ίδιου του Αρμάνι να είναι 9,4 δισ. δολάρια. 

Τζόρτζιο Αρμάνι Τζούλια Ρόμπερτς
Τζόρτζιο Αρμάνι και Τζούλια Ρόμπερτς / REUTERS / Lucas Jackson / File Photo

Χωρίς να έχει αποκτήσει δικά του παιδιά, είχε προετοιμάσει τη διαδοχή μέσα στην οικογένεια, με τα ανίψια του, διασφαλίζοντας ότι το όραμά του θα συνεχιστεί «με σεβασμό και συνέχεια», όπως αναφέρει ο όμιλος στα social media.

Η σορός του θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 έως την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, από τις 9 π.μ. έως τις 6 μ.μ., στο Μιλάνο, στην οδό Bergognone 59, στον χώρο Armani/Teatro. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σε στενό, οικογενειακό κύκλο.

Το αντίο των σταρ σε έναν μύθο

Η σχεδιάστρια Ντονατέλλα Βερσάτσε έγραψε στο Instagram για τον Αρμάνι: «Ο κόσμος έχασε έναν γίγαντα».

Τον δικό της φόρο τιμής θέλησε να καταθέσει και η Τζούλια Ρόμπερτς καθώς μοιράστηκε ένα κοινό τους στιγμιότυπο σε ανάρτησή της στο Instagram με την φράση: «Ένας αληθινός φίλος, ένας θρύλος» μαζί με ένα emoji που απεικονίζει ραγισμένη καρδιά.

«Ο Τζόρτζιο Αρμάνι είχε μια τέτοια ισχυρή προσωπικότητα και όραμα, που αναγνώριζες αμέσως τη δουλειά του, όπου κι αν την έβρισκες. Κατανοούσε την εξουσία, τη στάση, τη κομψότητα όσο κανείς άλλος στη μόδα και τις γυναίκες: πώς ήθελαν να ντύνονται και τι μήνυμα ήθελαν να στέλνουν καθώς διεκδικούσαν τον εαυτό τους κατά την άνοδό του στις δεκαετίες του '70, του '80 και μετά», σημείωσε μεταξύ άλλων η επικεφαλής περιεχομένου της Condé Nast Άννα Γουίντορ, σε δήλωσή της στο ΑP, προσθέτοντας:

«Για εκείνον, η μόδα δεν ήταν ένα πράγμα: ήταν επίσης ο κινηματογράφος, η μουσική, ο αθλητισμός, η τέχνη, το ντιζάιν και η αρχιτεκτονική. Αφησε το στίγμα του σε όλους αυτούς τους χώρους - και όπου αλλού βρέθηκε».

Αφίσα του οίκου Αρμάνι
Αφίσα του οίκου Αρμάνι / REUTERS / Gonzalo Fuentes

«Ο κόσμος της μόδας έχασε έναν πραγματικό θρύλο, τον Τζιόρτζιο Αρμάνι - έναν οραματιστή σχεδιαστή, η κληρονομιά του οποίου θα ζει για πάντα. Νιώθω τιμή που τον αποκαλούσα φίλο μου», έγραψε η σχεδιάστρια και πρώην μέλος των Spice Girls, Βικτόρια Μπέκαμ σε story της στο Instagram.

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ σε δήλωσή του στο περιοδικό The Hollywood Reporter ανέφερε: «Ο Τζόρτζιο ήταν σίγουρα μοναδικός. Ένας καλλιτέχνης. Ένας οραματιστής. Με το βλέμμα και το χέρι ενός τεχνίτη και τη ψυχή ενός ζωγράφου. Το έργο του απέπνεε την προσωπικότητά του. Και φρόντιζε [να είναι] ασυμβίβαστος μέχρι το τέλος. Ξέρω ότι υπήρχαν κάποιοι που τους φόβιζε λόγω της απαιτητικής του φύσης. Για μένα ήταν ένα εξαιρετικά ταλαντούχο αιλουροειδές», συμπλήρωσε.

«Ήταν τιμή μου να γνωρίσω έναν βασιλιά», έγραψε η Ιταλίδα τραγουδίστρια Λάουρα Παουζίνι σε ανάρτησή της στο Instagram την οποία συνόδευσε με τρία κοινά τους στιγμιότυπα.

«Αυτό που μου έμαθες και μου χάρισες είναι μια ανεκτίμητη προστιθέμενη αξία σε αυτή την αναταραχή. Καλό ταξίδι, αγαπητέ Τζορτζ», συμπλήρωσε.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο μοιράστηκε στο Instagram Story του ένα κοινό στιγμιότυπο από το παρελθόν, στο οποίο είναι μαζί και ο σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε, συνοδεύοντας το με λόγια συγκίνησης: «Ο Τζιόρτζιο Αρμάνι ήταν ένας οραματιστής, η επιρροή του οποίου ξεπερνούσε κατά πολύ το χώρο του ντιζάιν», έγραψε.

«Τον γνώρισα για πρώτη φορά πριν από πολλά χρόνια στο Μιλάνο και θυμάμαι ότι με εντυπωσίασε η δημιουργικότητα και η ιδιοφυΐα του. Ήταν μια θρυλική προσωπικότητα που ενέπνευσε ολόκληρες γενιές και η κληρονομιά του θα συνεχίσει να διαμορφώνει και να εμπνέει τον κόσμο για πολλά χρόνια ακόμα», συμπλήρωσε.

