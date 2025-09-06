Ο οίκος Αρμάνι δεν πωλείται: Η ιστορία πίσω από το μεγάλο όχι του Τζόρτζιο Αρμάνι στον Γάλλο μεγιστάνα Μπερνάρ Αρνό

Ο κόσμος της μόδας θρηνεί. Ο Τζόρτζιο Αρμάνι, εμβληματική φιγούρα του ιταλικού luxury, που καθόρισε τι είναι στιλ, τι είναι κομψότητα, τι είναι φινέτσα, πέθανε στις 4 Σεπτεμβρίου 2025, σε ηλικία 91 ετών.

Ιδρυτής του ομώνυμου ομίλου το 1975, ο Τζόρτζιο Αρμάνι έχτισε ένα αυτοκρατορικό brand στον χώρο του της παγκόσμιας πολυτέλειας, ικανό να συναγωνιστεί γίγαντες όπως οι LVMH, Kering και Richemont, χωρίς ποτέ να θυσιάσει την ανεξαρτησία του. Ούτε καν όταν ο Γάλλος μίδας Μπερνάρ Αρνό, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της LVMH, της μεγαλύτερης εταιρείας πολυτελείας στον κόσμο θέλησε να εξαγοράει τον οίκο.

Ο γκουρού του στιλ είπε ένα ξεκάθαρο όχι. Ο οίκος Αρμάνι δεν είναι προς πώληση.

Ο φοιτητής ιατρικής που έγινε γκουρού της μόδας

Ο «βασιλιάς» της μόδας υπήρξε ένα σπάνιο παράδειγμα στην βιομηχανία του luxury.

Γεννημένος το 1934 στην Πλάουζενς της βόρειας Ιταλίας, ο Τζόρτζιο Αρμάνι ούτε που σκεφτόταν τη μόδα. Γιος της Maria Raimondi και του Ugo Armani, ξεκίνησε σπουδές ιατρικής, τις οποίες όμως διέκοψε για να υπηρετήσει στον στρατό.

Η τύχη ή η μοίρα τον οδήγησε στο μεγάλο πολυκατάστημα La Rinascente του Μιλάνου. Ξεκίνησε να φτιάχνει τις βιτρίνες.

Το 1964 συνεργάστηκε με το οίκο Nino Cerruti για ανδρικά ρούχα. Λίγα χρόνια αργότερα, η συνάντησή του με τον αρχιτέκτονα Σέρτζιο Γκαλεότι άλλαξε τη ζωή του. Μαζί ίδρυσαν το 1975 την εταιρεία Giorgio Armani SpA: ο Γκαελότι ανέλαβε το επιχειρηματικό σκέλος, ενώ ο Αρμάνι το δημιουργικό. Δέκα χρόνια αργότερα, ο Γκαλεότι πέθανε πρόωρα από λευχαιμία.

Η απώλειά του ήταν καταστροφική για τον εμβληματικό σχεδιαστή και ποτέ δεν την ξεπέρασε πραγματικά.

Σε συνέντευξή του στο New York Magazine, έντεκα χρόνια μετά τον θάνατο του Σέρτζιο Γκαλεότι, είχε αποκαλύψει ότι συνέχιζε να φοράει το δαχτυλίδι του συντρόφου του κάθε μέρα, λέγοντας: «Δεν με είδε ποτέ να κλαίω. Ο ίδιος δεν είπε ποτέ τίποτα. Μέσα σε έναν ολόκληρο χρόνο, μου είπε μόνο μια φορά:

«”Τζόρτζιο, κοίτα πόσο αδύνατος έχω γίνει”. Αυτό ήταν όλο».

«Όταν πέθανε ο Σέρτζιο, πέθανε και ένα κομμάτι του εαυτού μου. Οφείλω να πω πως συγχαίρω λίγο τον εαυτό μου, γιατί άντεξα έναν τόσο έντονο πόνο», είχε πει χαρακτηριστικά.

Πολλοί προέβλεψαν την κατάρρευση της εταιρείας. Έπεσαν έξω. Ίσως γιατί δεν ήξεραν τον Αρμάνι.

Πήρε τα ηνία, μόνος του πια, και μετέτρεψε τη φίρμα του σε παγκόσμιο brand.