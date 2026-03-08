Lifestyle

Ο Ορφέας Αυγουστίδης επισκέφτηκε το Μουσείο της ΑΕΚ

Ο γνωστός ηθοποιός είναι “δηλωμένος” φίλος της Ένωσης
ΦΩΤΟ Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ
ΦΩΤΟ Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ / AEK FC History Museum/Facebook

Στη Νέα Φιλαδέλφεια βρέθηκε την Κυριακή (08.03.2026) ο Ορφέας Αυγουστίδης ο οποίος επισκέφτηκε το Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ στην “ALLWYN Arena”.

Ο Ορφέας Αυγουστίδης ξεναγήθηκε στο εσωτερικό του Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ και μάλιστα φωτογραφήθηκε στο πιο κεντρικό του σημείο, όπου δεξιά και αριστερά υπάρχουν τρόπαια των “κιτρινόμαυρων”.

“Σήμερα είχαμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να υποδεχτούμε και να ξεναγήσουμε στο Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ έναν από τους κορυφαίους Έλληνες ηθοποιούς, που είναι αφοσιωμένος φίλαθλος της Ένωσης, τον σπουδαίο Ορφέα Αυγουστίδη” αναφέρουν οι “κιτρινόμαυροι” σε σχετική ενημέρωση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
190
98
90
57
44
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo