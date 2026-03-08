Ο Ορφέας Αυγουστίδης επισκέφτηκε το Μουσείο της ΑΕΚ

Στη Νέα Φιλαδέλφεια βρέθηκε την Κυριακή (08.03.2026) ο Ορφέας Αυγουστίδης ο οποίος επισκέφτηκε το Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ στην “ALLWYN Arena”.

Ο Ορφέας Αυγουστίδης ξεναγήθηκε στο εσωτερικό του Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ και μάλιστα φωτογραφήθηκε στο πιο κεντρικό του σημείο, όπου δεξιά και αριστερά υπάρχουν τρόπαια των “κιτρινόμαυρων”.

“Σήμερα είχαμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να υποδεχτούμε και να ξεναγήσουμε στο Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ έναν από τους κορυφαίους Έλληνες ηθοποιούς, που είναι αφοσιωμένος φίλαθλος της Ένωσης, τον σπουδαίο Ορφέα Αυγουστίδη” αναφέρουν οι “κιτρινόμαυροι” σε σχετική ενημέρωση.