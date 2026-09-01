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Ο Παύλος Ντε Γκρες για τη μητέρα του, Άννα Μαρία, στα γενέθλιά της: «Αγάπησες την Ελλάδα σαν πατρίδα σου»

«Υπηρέτησες το καθήκον σου στη ζωή με σπάνια αξιοπρέπεια και χάρη» ανέφερε στο μήνυμά του ο Παύλος Ντε Γκρες
Παύλος Ντε Γκρες και Άννα Μαρία
Παύλος Ντε Γκρες και Άννα Μαρία / ΦΩΤΟ EUROKINISSI
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Ο Παύλος Ντε Γκρες παρέθεσε δείπνο για τα γενέθλια της μητέρας του και της ευχήθηκε «χρόνια πολλά». Η τέως βασίλισσα Άννα Μαρία, συμπλήρωσε 80 χρόνια ζωής. Έχει επιλέξει να ζει μόνιμα στην Ελλάδα, μετά τον θάνατο του συζύγου της. Ο μεγαλύτερος γιος της ανέφερε πως ήταν και παραμένει μια γυναίκα γενναιόδωρη και πάντα παρούσα στα δύσκολα.

Ο Παύλος Ντε Γκρες αναφέρθηκε στην προσωπικότητα, τη δύναμη και την αφοσίωση της μητέρας του στην οικογένειά της. Η Άννα Μαρία, στο δείπνο προς τιμήν της, ευχαρίστησε για τις ευχές και κατά διαστήματα έδειχνε συγκινημένη.

Στο μήνυμά του, που δημοσίευσε ο Ανδρέας Μέγγος, παλιός συνεργάτης του γραφείου της πρώην ελληνικής βασιλικής οικογένειας, ο Παύλος Ντε Γκρες ανέφερε: «Σε όλη τη διάρκεια της ζωής σου, μας έδειξες ότι η αληθινή δύναμη είναι αθόρυβη, βρίσκεται στη χάρη, στο θάρρος, στην καλοσύνη και στην αδιάκοπη αγάπη σου για τους ανθρώπους και το περιβάλλον.

Αντιμετώπισες τόσα πολλά όλα αυτά τα χρόνια και μέσα από κάθε χαρά και δυσκολία, παρέμεινες σταθερή, γενναιόδωρη και πάντοτε παρούσα.

Αγάπησες την Ελλάδα σαν πατρίδα σου και επέλεξες να παραμείνεις σε αυτή και μετά την απώλεια του αγαπημένου σου Κωνσταντίνου. Υπηρέτησες το καθήκον σου στη ζωή με σπάνια αξιοπρέπεια και χάρη, βάζοντας πάντοτε τους άλλους πάνω από τον εαυτό σου και αντιμετωπίζοντας κάθε νέα σελίδα της ζωής με θάρρος και με ένα μοναδικό αίσθημα ευθύνης.

Σήμερα, γιορτάζουμε όχι μόνο την ξεχωριστή ζωή σου αλλά και την ξεχωριστή γυναίκα που υπήρξες, την μητέρα μας, το σταθερό μας στήριγμα, την έμπνευσή μας και την καρδιά της οικογένειάς μας. Χρόνια πολλά αγαπημένη μας Μητέρα και ευχαριστούμε για την παρουσία και την αγάπη στη ζωή μας».

Όπως είχε γίνει γνωστό, οι δύο αδερφές της Άννας Μαρίας, της έκαναν δώρο για τα γενέθλιά της, ένα ταξίδι στη Γροιλανδία. Η τέως βασίλισσα το έκανε και εκπλήρωσε ένα παιδικό της όνειρο.

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