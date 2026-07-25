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Η Δώρα Παντέλη παντρεύτηκε τον Τζον Μεραμβελιωτάκη – Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους

Το μυστήριο τελέστηκε στην εκκλησία της Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
Δώρα Παντέλη
Η Δώρα Παντέλη και ο Τζον Μεραμβελιωτάκης / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Η Δώρα Παντέλη και ο Τζον Μεραμβελιωτάκης, ενώνονται αυτήν την ώρα με τα δεσμά του γάμου στον ιερό ναό της Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη.

Πριν τις 20:00 το βράδυ του Σαββάτου (25.07.2026) ο Τζον Μεραμβελιωτάκης βρισκόταν έξω από την εκκλησία, περιμένοντας τη γυναίκα της ζωής του να φτάσει και να ξεκινήσει το μυστήριο. Η Δώρα Παντέλη εμφανίστηκε εκεί, μερικά λεπτά αργότερα, κλέβοντας τα βλέμματα και τις εντυπώσεις με το υπέροχο νυφικό της φόρεμα.

Η αθλητικογράφος συνοδευόταν από την οικογένειά της και ο πατέρας την παρέδωσε στον άντρα της ζωής της, ώστε να ξεκινήσει το μυστήριο του θρησκευτικού τους γάμου. 

Μετά τον γάμο, πρόκειται να ακολουθήσει δεξίωση σε γνωστό μαγαζί της παραλιακής.

Δώρα Παντέλη
Περιμένοντας τη νύφη
Δώρα Παντέλη
Οι άντρες της ζωής της NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Δώρα Παντέλη
Η Δώρα Παντέλη φτάνοντας στην εκκλησία NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Δώρα Παντέλη
Έλαμπε από ευτυχία NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Δώρα Παντέλη
Το ζευγάρι έξω από την εκκλησία NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Δώρα Παντέλη
Η Δώρα Παντέλη στην ομορφότερη στιγμή της ζωής της NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Δώρα Παντέλη
Έτοιμοι για να ξεκινήσει το μυστήριο NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Δώρα Παντέλη
Το ζευγάρι βρίσκεται στην καλύτερή του φάση / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ

Μετά το μυστήριο οι νεόνυμφοι πόζαραν έξω από την εκκλησία για μερικές απαραίτητες αναμνηστικές φωτογραφίες. 

Δώρα Παντέλη
Η Δώρα Παντέλη έλαμπε από χαρά και ευτυχία / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Δώρα Παντέλη
Το ζευγάρι πόζαρε για μερικές αναμνηστικές φωτογραφίες / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Δώρα Παντέλη
Μετά τον γάμο ακολουθεί δεξίωση / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Δώρα Παντέλη
Η Δώρα Παντέλη βρήκε τον άντρα της ζωής της στο πρόσωπο του Ελληνοαμερικανού συζύγου της / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σημειώνεται ότι λίγες ώρες πριν ντυθεί νυφούλα στο πλευρό του αγαπημένου της, η Δώρα Παντέλη μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες του μονάκριβου γιου της και εξομολογήθηκε πώς αισθάνεται από τη στιγμή που έγινε μητέρα.

Το ζευγάρι επέλεξε να παντρευτεί την ημέρα των πρώτων γενεθλίων του γιου του και η αθλητικογράφος με αυτήν την αφορμή έκανε μία συγκινητική ανάρτηση.

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