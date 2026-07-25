Η Ναταλία Γερμανού έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης: Δεν έχω δει πιο κακό ΑΙ, θα κινηθώ νομικά

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε η Ναταλία Γερμανού και το μοιράστηκε δημοσίως με τους θαυμαστές και τους φίλους της στα social media.

Η γνωστή παρουσιάστρια δημοσίευσε το Σάββατο (25.07.2026) ένα βίντεο που είχε δημιουργηθεί μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και έδειχνε την ίδια «συλλαμβάνεται» σε μία δικαστική αίθουσα για υποτιθέμενη επίθεση. Η Ναταλία Γερμανού σημείωσε ότι πρόκειται για AI κακής ποιότητας, τονίζοντας ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά.

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Παράλληλα, επεσήμανε πως υπάρχουν σελίδες που χρησιμοποιούν γνωστά πρόσωπα για να παραπλανήσουν το κοινό προκειμένου να αποσπάσουν χρηματικά ποσά.

«Δεν έχω δει πιο κακό ΑΙ. Πάντως έχετε το νου σας γενικά.

Εγώ θα κάνω ότι πρέπει νομικά αλλά υπάρχουν άπειρες σελίδες που χρησιμοποιούν γνωστά άτομα για να τρώνε λεφτά», έγραψε η Ναταλία Γερμανού στο Facebook δημοσιεύοντας το ψεύτικο βίντεο.

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«Το πιο περίεργο μέρος που έχω γράψει στίχους ήταν σε μια ψαροταβέρνα στη Γλυφάδα. Δεν έβγαινε ο στίχος στον Αντώνη Ρέμο που ηχογραφούσε και έπρεπε να το ξαναγράψω. Ήταν το τραγούδι “Ντροπή σου”», είχε αποκαλύψει η Ναταλία Γερμανού πρόσφατα.

«Έχω μια τακτική στη ζωή μου και όταν βγαίνω πρώτο ραντεβού με κάποιον, έχω πάντα έναν φίλο backup που αν του στείλω ένα μήνυμα θα με πάρει τηλέφωνο για να με “σώσει”. Το κορυφαίο red flag για εμένα σε έναν άντρα είναι το να να βγούμε και να μιλάει άσχημα σε σερβιτόρο. Μου είχε συμβεί σε τρίτο ραντεβού και δεν υπήρξε τέταρτο. Η ευγένεια και το γλυκό βλέμμα είναι που θα με σκλαβώσουν σε έναν άντρα», είχε αναφέρει ακόμα η γνωστή παρουσιάστρια για την προσωπική της ζωή.