Η Άννα Βίσση συνεχίζει τις διακοπές της – Η ανέμελη πόζα στο Κάλιαρι της Σαρδηνίας

Η Άννα Βίσση συνεχίζει να απολαμβάνει ανέμελες στιγμές ξεκούρασης και διασκέδασης, μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Το Σάββατο (25.07.2026) η διάσημη τραγουδίστρια μοιράστηκε μία φωτογραφία στο Instagram, όπου βρίσκεται σε εστιατόριο, που φημίζεται για τα θαλασσινά του στο Κάλιαρι της Σαρδηνίας. Η Άννα Βίσση ποζάρει χαμογελαστή, φανερώνοντας ότι περνάει υπέροχα στις διακοπές της.

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Σημειώνεται ότι πρόσφατα ήταν στη γαλλική Ριβιέρα, ενώ νωρίτερα στην Ισπανία. Η γνωστή ερμηνεύτρια φαίνεται ότι είχε ανάγκη από πολλές ημέρες ξεκούρασης και έτσι τώρα γεμίζει τις μπαταρίες της.

Στις αρχές Ιουλίου, η αγαπημένη σταρ του μουσικού πενταγράμμου αποκάλυψε μέσω του Instagram ότι επισκέφθηκε την Ίμπιζα και πέρασε μερικές ξέγνοιαστες στιγμές, μακριά από το άγχος και τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Μάλιστα, η Άννα Βίσση μοιράστηκε δύο διαφορετικές πόζες από νυχτερινή της έξοδο.

Σημειώνεται ότι η Άννα Βίσση στις 26 Σεπτεμβρίου πρόκειται να δώσει μία μεγαλειώδη συναυλία στο ΟΑΚΑ και έχει επενδύσει πολλά χρήματα για να καταφέρει να μείνει στην ιστορία. Μάλιστα, η διάσημη τραγουδίστρια είχε ραντεβού με τον σκηνοθέτη της Αντέλ, Κιμ Γκάβιν και το γραφείο Stufish, που έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι U2, οι Rolling Stones και η Μαντόνα. Επίσης, το κόστος της συναυλίας της Άννας Βίσση θα κοστίσει περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ.