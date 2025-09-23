Ο Σάκης Κατσούλης φωτογραφήθηκε μέσα σε θάλαμο υπερβαρικού οξυγόνου – «Μέχρι την επίλυση του προβλήματος»

Ο Σάκης Κατσούλης θέλησε να μοιραστεί μια φωτογραφία με τους διαδικτυακούς του φίλους, στην οποία ο νικητής του Survivor βρίσκεται μέσα σε ένα θάλαμο υπερβαρικού οξυγόνου.

Άλλωστε, ο Σάκης Κατσούλής ακολουθεί θεραπεία για την βαρηκοΐα με την οποία διαγνώστηκε, με τον ίδιο να αντιμετωπίζει την κατάσταση με αρκετή δόση χιούμορ.

«Ο συνδρομητής που καλέσατε έχει πιθανόν αναχωρήσει για μέρη χωρίς σήμα. Στην πραγματικότητα όμως! Ένα βιβλίο, Μαριαλένα στο απέναντι κάθισμα, ένα φιλαράκι λίγο πιο δίπλα και 1,5 ώρα απόλυτης ηρεμίας. Τρέχουσα κατάσταση; 1η επίσκεψη: Θάλαμος υπερβαρικού οξυγόνου. Μια θεραπεία πολλά υποσχόμενη με ιστορικό αποκατάστασης για ποικίλους λόγους, ασθένειες, τραυματισμούς ή ακόμη και απλή ευεξία! Ένα απλό Google search θα σας πείσει. Keep going επιθετικά μέχρι την επίλυση του προβλήματος» έγραψε ως λεζάντα ο νικητής του Survivor 2021 και του All Star.

Υπενθυμίζεται πως ο Σάκης Κατσούλης είχε αποκαλύψει ότι βιώνει μια δύσκολη περίοδο στη ζωή του, καθώς διαγνώστηκε με αιφνίδια βαρηκοΐα, με τον ίδιο μετά την χορήγηση κορτιζόνης να συνεχίζει την θεραπεία του.