Ο Σάκης Κατσούλης ξεκίνησε θεραπεία για τη βαρηκοΐα – «Πρέπει κάθε πρόβλημα να αντιμετωπίζεται εξαρχής με σοβαρότητα»

Ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα ο Σάκης Κατσούλης, ο οποίος όπως αποκάλυψε πριν από λίγες ημέρες διαγνώστηκε με αιφνίδια βαρηκοΐα.

Ο επιχειρηματία και νικητής του «Survivor» από τη στιγμή που ανακοίνωσε δημοσίως μέσω των social media το ζήτημα που αντιμετωπίζει ενημέρωνε τους followers του για όλες τις εξελίξεις. Έτσι, την Τρίτη (09.09.2025) ο Σάκης Κατσούλης γνωστοποίησε ότι ξεκίνησε θεραπεία με ενδοτυμπανικές εγχύσεις κορτιζόνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Next step; Ενδοτυμπανικές εγχύσεις κορτιζόνης για την δραστικότερη χορήγηση της απευθείας μέσα στο αυτί… Μην το κρύβω. Δεν ήταν και ό,τι πιο ευχάριστο έχω νιώσει, αλλά εύχομαι να με βοηθήσει για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αποκατάσταση…

Γενικά είναι στάνταρ τα πράγματα που μπορείς να κάνεις στην συγκεκριμένη πάθηση από ό,τι έχω καταλάβει όσο ασχολούμαι και παίζει ρόλο πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός.

Super SOS: Θεωρώ – όχι μόνο για το συγκεκριμένο πρόβλημα – πρέπει κάθε πρόβλημα να αντιμετωπίζεται εξαρχής με σοβαρότητα, αμεσότητα, δραστικότητα για να το προλάβεις στην αρχή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καλημέρα φιλαράκια μου. Υγεία σε όλον τον κόσμο. Αρχή και φινάλε όλων», έγραψε ο Σάκης Κατσούλης στην ανάρτησή του.

Πριν από μία εβδομάδα, ο Σάκης Κατσούλης αποκάλυψε στους διαδικτυακούς φίλους του ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και ότι διαγνώστηκε με αιφνίδια βαρηκοΐα, ενώ τη Δευτέρα (08.09.2025) παρέλαβε τα αποτελέσματα των εξετάσεων που είχε κάνει.

Η αιφνίδια νευροαισθητήρια βαρηκοΐα, γνωστή και ως ξαφνική κώφωση, εμφανίζεται ως μια ανεξήγητη και απότομη βαρηκοΐα συνήθως στο ένα αυτί. Θεωρείται και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια επείγουσα ιατρική κατάσταση για αυτό και η άμεση επίσκεψη σε γιατρό είναι απαραίτητη.