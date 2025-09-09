Lifestyle

Ο Σάκης Κατσούλης ξεκίνησε θεραπεία για τη βαρηκοΐα – «Πρέπει κάθε πρόβλημα να αντιμετωπίζεται εξαρχής με σοβαρότητα»

Όπως αποκάλυψε έκανε ενδοτυμπανικές εγχύσεις κορτιζόνης για την δραστικότερη χορήγηση της απευθείας στο αυτί του
Σάκης Κατσούλης
Ο Σάκης Κατσούλης / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα ο Σάκης Κατσούλης, ο οποίος όπως αποκάλυψε πριν από λίγες ημέρες διαγνώστηκε με αιφνίδια βαρηκοΐα.

Ο επιχειρηματία και νικητής του «Survivor» από τη στιγμή που ανακοίνωσε δημοσίως μέσω των social media το ζήτημα που αντιμετωπίζει ενημέρωνε τους followers του για όλες τις εξελίξεις. Έτσι, την Τρίτη (09.09.2025) ο Σάκης Κατσούλης γνωστοποίησε ότι ξεκίνησε θεραπεία με ενδοτυμπανικές εγχύσεις κορτιζόνης.

«Next step; Ενδοτυμπανικές εγχύσεις κορτιζόνης για την δραστικότερη χορήγηση της απευθείας μέσα στο αυτί… Μην το κρύβω. Δεν ήταν και ό,τι πιο ευχάριστο έχω νιώσει, αλλά εύχομαι να με βοηθήσει για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αποκατάσταση…

Γενικά είναι στάνταρ τα πράγματα που μπορείς να κάνεις στην συγκεκριμένη πάθηση από ό,τι έχω καταλάβει όσο ασχολούμαι και παίζει ρόλο πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός.

Super SOS: Θεωρώ – όχι μόνο για το συγκεκριμένο πρόβλημα – πρέπει κάθε πρόβλημα να αντιμετωπίζεται εξαρχής με σοβαρότητα, αμεσότητα, δραστικότητα για να το προλάβεις στην αρχή του.

Καλημέρα φιλαράκια μου. Υγεία σε όλον τον κόσμο. Αρχή και φινάλε όλων», έγραψε ο Σάκης Κατσούλης στην ανάρτησή του.

Η νέα ανάρτηση του Σάκη Κατσούλη
Η νέα ανάρτηση του Σάκη Κατσούλη

Πριν από μία εβδομάδα, ο Σάκης Κατσούλης αποκάλυψε στους διαδικτυακούς φίλους του ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και ότι διαγνώστηκε με αιφνίδια βαρηκοΐα, ενώ τη Δευτέρα (08.09.2025) παρέλαβε τα αποτελέσματα των εξετάσεων που είχε κάνει.

Η αιφνίδια νευροαισθητήρια βαρηκοΐα, γνωστή και ως ξαφνική κώφωση, εμφανίζεται ως μια ανεξήγητη και απότομη βαρηκοΐα συνήθως στο ένα αυτί. Θεωρείται και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια επείγουσα ιατρική κατάσταση για αυτό και η άμεση επίσκεψη σε γιατρό είναι απαραίτητη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Ο Μάικλ Κέιν επιστρέφει από τη συνταξιοδότηση για τη νέα ταινία του Βιν Ντίζελ
Οι δύο ηθοποιοί έπαιξαν μαζί στην ταινία «The Last Witch Hunter» του 2015 και με μια συνέχεια να βρίσκεται σε εξέλιξη, ο Κέιν φέρεται να είναι σε συνομιλίες για να επαναλάβει τον ρόλο του ως Πατέρας Ντόλαν
Μάικλ Κέιν
Newsit logo
Newsit logo