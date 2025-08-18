O Σπάικ Λι επιμελήθηκε τη μουσική της νέας του ταινίας «Highest 2 Lowest»

Η νέα ταινία του Σπάικ Λι «Highest 2 Lowest» προβάλλεται στους αμερικανικούς κινηματογράφους από τις 15 Αυγούστου.

Την ίδια ημέρα, η A24 Music κυκλοφόρησε τρία projects που σχετίζονται με την ταινία. Πρώτον διατίθεται το επίσημο soundtrack σε άλμπουμ, σε επιμέλεια και εκτελεστική παραγωγή του Σπάικ Λι, το οποίο περιλαμβάνει νέα τραγούδια από τους A$AP Rocky, την Aiyana-Lee και τον Jensen McRae.

Μαζί με το soundtrack, η A24 Music θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ με την πρωτότυπη μουσική που συνέθεσε ο Χάουαρντ Ντρόσιν στην ταινία και ένα EP με μουσική του Σκωτσέζου πιανίστα και συνθέτη Φέργκους ΜακΚρίντι και του τρίο του.

«Πρώτη φορά είδα και άκουσα την Aiyanna, τον Jensen και το Fergus McCreadie Trio στο Instagram» έγραψε ο Σπάικ Λι σε δήλωσή του.

Η Aiyana-Lee, η οποία εμφανίζεται στο «Highest 2 Lowest» μαζί με τους A$AP Rocky, Ντένζελ Ουάσινγκτον και άλλους, πρόσθεσε: «Το “Highest to Lowest” είναι ένα γεμάτο ψυχή, θριαμβευτικό ταξίδι.

Ένα ταξίδι που βασίζεται στην ευαλωτότητα και την ελπίδα. Είναι ένα τραγούδι και μια ιστορία που αγαπώ και που αποδεικνύει ότι ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές, το φως πάντα βρίσκει τον δρόμο του».