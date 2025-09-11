Ο Σταμάτης Κραουνάκης αποκαλύπτει ποια είναι η «χοντρή» από το τραγούδι «Άδωνις»

Ο Σταμάτης Κραουνάκης ήταν καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids και μίλησε για όλα. Μάλιστα, μεταξύ άλλων ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης και τραγουδιστής αναφέρθηκε στο τραγούδι του «Άδωνις» που έχει ερμηνεύσει η Άλκηστις Πρωτοψάλτη.

Επίσης, αναφέρθηκε στη χημεία που είχε με τη γνωστή ερμηνεύτρια, με την οποία σήμερα ο Σταμάτη Κραουνάκης έχει δηλώσει ότι δεν έχουν πλέον επαφές, λόγω κάποιας παρεξήγησης.

«Ήθελε ο Θεός και μάλλον ήθελε και όλο μαζί. Και η φωνή της Άλκηστις πάνω στα τραγούδια μας και το τι γράψαμε και όλο αυτό ήταν πάρα πολύ φρέσκο, ενώ πάταγε πολύ στο τραγούδι. Άκουγες κάτι που σου θύμιζε κάτι. Είχε πολύ ωραία παιξίματα», δήλωσε για τη συνεργασία του με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη.

«Ο “Άδωνις” είναι ένα τραγούδι αθάνατο, για να το πούμε έτσι. Υπήρχε, εγώ το έχω γράψει αυτό, ήταν δικό μου. Υπήρχε ο “Άδωνις”, που υπάρχει ακόμα στη Νέα Σμύρνη, το καφέ που πήγαινα με τον Γιώργο Μανιώτη. Τελείωνε ο δίσκος και δεν είχαμε ένα γρήγορο τραγούδι. Είχε έρθει η Άλκηστις να κάνουμε λίγη πρόβα, τότε που έμενα σε ένα σπίτι στο Παλαιό Φάληρο. Ήρθε ο Μανιώτης να μας πάρει να πάμε να φάμε κάτι, μπαίνουμε στο αμάξι και του λέω “βρε Γιώργο μου, δεν έχω ένα γρήγορο” και μου λέει “γράψε για τον Άδωνι που πηγαίνουν τεκνά και φοιτητές” και φτιάχνω το ρεφρέν μέσα στο αμάξι, πηγαίνοντας να φάμε. Η χοντρή νευρικιά είναι ο Γιώργος (σ.σ. Μανιώτης)», αποκάλυψε στη συνέχεια ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Επίσης, ο γνωστός καλλιτέχνης μίλησε για τη μαγεία των ζωντανών εμφανίσεων.

«Ήταν η πρώτη χρονιά που είχαμε την κούνια. Το είχαν στήσει ο μέγας Βουτσινάς και ο μέγας Παντελιδάκης και η θεά Λίνα, που μόλις μπήκαμε και μας το έδειξε ο Μαροσούλης, έβγαλε την κολόνια, έκανε σταυρό κάτω και είπε «Εδώ θα γίνει η σκηνή». Αυτό ήταν συνεργείο αυτοκινήτων παλιά», ανέφερε.

«Γινόταν χαμός, δουλεύαμε 6 μέρες στην εβδομάδα, δεν υπήρχε τραπέζι για πέντε μήνες. Ήταν καταρχήν ο τρόπος που δείχναμε τα τραγούδια, ήταν η ομάδα. Ο Μακεδόνας, ο Στέργιογλου, ο Μπάσης πιτσιρικάς, ο Σώτος, η Σοφία Χρήστου. Ήταν ομάδα και η Άλκηστις, αυτό πρέπει να της το δώσουμε, ήταν αρχηγός. Κρατούσε το κόλπο πάνω της και με τρομερή δύναμη και τρομερή πίστη και -ας μου επιτραπεί η λέξη- υπακοή στους δημιουργούς. Και είχαμε τον Ανδρέα, τον τεράστιο Ανδρέα Βουτσινά ήταν άλλη μία πολύ μεγάλη τύχη μέσα στη ζωή μου», πρόσθεσε.