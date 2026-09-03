Ζαν Πολ Γκοτιέ: «Αγαπώ την Μύκονο είναι το αγαπημένο μου νησί»

Διακοπές στη Μύκονο κάνει ο Ζαν Πολ Γκοτιέ, ο οποίος εθεάθη να κάνει βόλτα στα σοκάκια του νησιού, το βράδυ της Τετάρτης (02.09.2026).

Ο Ζαν Πολ Γκοτιέ εξέφρασε για ακόμη μία φορά την ιδιαίτερη αδυναμία που έχει στην Ελλάδα, στο ελληνικό φαγητό και στη Μύκονο, ένα νησί που επισκέπτεται σταθερά εδώ και πολλά χρόνια.

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Ο θρύλος της μόδας φωτογραφήθηκε να περπατά σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους του νησιού, με τον ίδιο να ποζάρει ευδιάθετος και χαμογελαστός.

«Αγαπώ την Μύκονο. Είναι το αγαπημένο μου νησί και για αυτό την επισκέπτομαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια», δηλώνει ο Ζαν Πωλ Γκοτιέ στην κάμερα του Mykonos Live TV.

NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Εμφανίστηκε με casual look, φορώντας μαύρο παντελόνι, σκούρα γκρι μπλούζα, ένα τζιν τζάκετ και κλειστά μαύρα παπούτσια.