Ο Στέφανος Μιχαήλ συγκινήθηκε μιλώντας για την Κύπρο: Πρώτη φορά μετά το 1974 νιώθουμε την Ελλάδα στο πλευρό μας

«Δεν σταματήσαμε ποτέ να αισθανόμαστε τον ελληνισμό, τόσο βαθιά στις ψυχές μας», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός με αφορμή τις επιθέσεις του Ιράν στο νησί
Στέφανος Μιχαήλ
Ο Στέφανος Μιχαήλ

Ο Στέφανος Μιχαήλ μίλησε για τις εξελίξεις στην Κύπρο μετά την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στο Ιράν, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Γη της ελιάς» βγήκε ζωντανά στην εκπομπή «Live News» το απόγευμα της Τετάρτης (04.03.2026). Ο Στέφανος Μιχαήλ συγκινήθηκε on air όταν αναφέρθηκε στην έμπρακτη στήριξη που προσφέρει η Ελλάδα στην Κύπρο. 

«Ο δικός μου συνειρμός είναι ότι δεν θα μας καλέσουν να πάμε τώρα μέσα να εμπλακούμε σε ένα επεισόδιο επειδή ρίχνει το Ιράν drones και πυραύλους στην Κύπρο για τις βάσεις. Εγώ τουλάχιστον αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι μην επωφεληθεί η Τουρκία από όλα αυτά που συμβαίνουν και δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα αντιδράσουν.

Εμείς τους έχουμε μέσα, τους έχουμε δίπλα, οπότε είμαστε ξέρεις στο πίσω μέρος του μυαλού μας πάντα έχουμε αυτό το πράγμα ότι ίσως αδράξουν μια ευκαιρία», είπε αρχικά ο Στέφανος Μιχαήλ. 

«Αυτό που έχω να πω είναι ότι ίσως να ‘ναι και η πρώτη φορά μετά το ’74 που νιώθουμε την Ελλάδα πραγματικά στο πλευρό μας, τη μητέρα Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα για μας είναι πατρίδα μας, είναι το έθνος μας και παρόλα αυτά που συνέβησαν το ’74 δεν σταματήσαμε ποτέ να αισθανόμαστε την Ελλάδα και τον ελληνισμό, τόσο βαθιά στις ψυχές μας.

Πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό αυτό που συμβαίνει», εξομολογήθηκε ακόμα ο γνωστός ηθοποιός φανερά συγκινημένος. 

«Κύριε Μιχαήλ συγκινείστε και εσείς και συγκινούμαι και εγώ, έχοντας ζήσει και δουλέψει στην Κύπρο και λατρεύοντας το νησί και τους ανθρώπους του. Θέλω να πω ότι πραγματικά αυτό που γίνεται σήμερα, είναι η αντιστροφή αυτού που έγινε το ’74. Όταν η Χούντα πούλησε την Κύπρο», του είπε ο Νίκος Ευαγγελάτος.

