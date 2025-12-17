Ο Στίβεν Φράι σε εκστρατεία για την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ηχηρή παρέμβαση για την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποιεί το Φεστιβάλ Hay, με τον θρυλικό Στίβεν Φράι (Stephen Fry) να ηγείται της προσπάθειας.

Η φιλόδοξη καμπάνια με τίτλο «Pleasure List» (Λίστα Απόλαυσης), η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με την κυβερνητική πρωτοβουλία «National Year of Reading 2026» (Εθνικό Έτος Ανάγνωσης 2026) που ανακοινώθηκε τον περασμένο Ιούλιο από τη Βρετανίδα υπουργό Παιδείας Μπρίτζετ Φίλιπσον, θα παρουσιάσει «τα πλέον συναρπαστικά βιβλία», με την ελπίδα να προσελκύσει νέους αναγνώστες και να ανακόψει την ανησυχητική μείωση του αριθμού των ενηλίκων που διαβάζουν για ευχαρίστηση.

Η πρωτοβουλία της κυβέρνησης είναι «εξαιρετική είδηση για τους λάτρεις του βιβλίου όμως τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι είμαστε ένα είδος υπό εξαφάνιση. Όλο και λιγότεροι άνθρωποι στη Βρετανία διαβάζουν για ευχαρίστηση και αυτό θέλουμε να το αλλάξουμε» δήλωσε ο Βρετανός κωμικός συγγραφέας, τηλεπαρουσιαστής και σκηνοθέτης, Στίβεν Φράι.

Το Φεστιβάλ Hay «ετοιμάζει μια λίστα βιβλίων που μπορούν να προσελκύσουν ακόμα και τους πιο απρόθυμους αναγνώστες» συνέχισε ο πρόεδρος του Φεστιβάλ αναφέροντας: «Και θέλουμε τις προτάσεις σας. Ποιο είναι το βιβλίο που διαβάσατε μονορούφι; Ποιο σας φτιάχνει πάντα το κέφι; Ποιο είναι το πρώτο βιβλίο που σας έκανε να ερωτευτείτε;».

«Όλο και περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται ότι τα βιβλία δεν είναι για αυτούς, ή δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν» δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος του Φεστιβάλ Hay, Τζούλι Φιντς (Julie Finch) προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη λίστα «θα προσφέρει ένα ευχάριστο σημείο εκκίνησης στους αναγνώστες για το ταξίδι τους στον κόσμο της φιλαναγνωσίας».

Η τελική λίστα θα ανακοινωθεί στο Φεστιβάλ Hay 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 21 έως τις 31 Μαΐου, όπως αναφέρει ο Guardian.