Ο Suga των BTS αποστρατεύτηκε και έκανε δωρεά 3,6 εκ. δολαρίων για τη δημιουργία Κέντρου Αυτισμού

O Suga, μέλος των superstar της K-pop, BTS έκανε δωρεά 3,6 εκατομμύρια δολαρίων στο νοσοκομείο Severance του πανεπιστημίου Yonsei στη Σεούλ για να βοηθήσει στην ίδρυση ενός κέντρου θεραπείας για παιδιά και νεαρούς ενήλικες με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού (ASD).

Μέσα στον Ιούνιο αποστρατεύτηκαν 5 μέλη του γκρουπ BTS, ενώ τα άλλα δύο μέλη Jin και J-Hope έχουν ολοκληρώσει την στρατιωτική τους θητεία εδώ και μερικούς μήνες. Οι 7 stars της K-pop επανενώθηκαν μετά από 2μιση χρόνια, αφού ο πρώτος μπήκε στρατό τον Δεκέμβριο του 2022. Συνολικά η θητεία όλων διήρκησε 1 χρόνο και 6 μήνες, ενώ ο Suga, λόγω τραυματισμού υπηρέτησε στο δημόσιο της Νότιας Κορέας.

Το κέντρο σε συνεργασία με το νοσοκομείο θα υποστηρίζει τη μακροχρόνια φροντίδα και την έρευνα για την κοινωνική ανεξαρτησία των ατόμων με αυτισμό.

Στο νοσοκομείο Severance πραγματοποίηθηκε σήμερα τελετή θεμελίωσης του Κέντρου Θεραπείας Min Yoongi στη Σεούλ. Min Yoongi είναι το πραγματικό όνομα του Suga, ο οποίος είναι επίσης γνωστός και ως solo καλλιτέχνης με το ψευδώνυμο AgustD.

Το κέντρο, που πρόκειται να εγκαινιαστεί τον Σεπτέμβριο, θα παρέχει ψυχιατρική υποστήριξη σε άτομα με ASD, με στόχο τη δημιουργία προγραμμάτων που χρησιμοποιούν γλωσσικές, ψυχολογικές και συμπεριφορικές θεραπείες με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την κοινωνική τους ανεξαρτησία.

Suga of BTS has partnered with Severance Hospital to establish the Min Yoongi Treatment Center.



He plans to donate 5 billion won ($3.6 million USD) to the center, which will support the treatment and social independence of children and adolescents with Autism Spectrum Disorder. pic.twitter.com/b02JE88GjO