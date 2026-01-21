Ο Τάκης Βαμβακίδης για την σοβαρή περιπέτεια υγείας του: Η Παναγία Σουμελά ήταν η δύναμή μου

Ο Τάκης Βαμβακίδης παρέμεινε σε νοσοκομείο τον Αύγουστο του 2025 και ακολούθησε τη θεραπεία των γιατρών, σε πλήρη ακινησία. Ο ηθοποιός υπέστη οξεία πνευμονική εμβολή στις 14 Αυγούστου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Σωτηρία». Πλέον είναι υγιής, κοντά στους δικούς του ανθρώπους. Όπως είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Espresso και στην δημοσιογράφο Μαρία Ανδρέου, αντλούσε δύναμη στα δύσκολα από την Παναγία Σουμελά.

«Η Παναγία Σουμελά με σκέπασε» είχε πει με κόπο ο Τάκης Βαμβακίδης μέσα από το νοσοκομείο. Δίπλα του τότε, είχε πάντα μια μικρή εικονίτσα της Παναγίας που δίνει δύναμη στους Ποντίους. Πέντε μήνες μετά, ο ηθοποιός μίλησε για τη μάχη που έδωσε στα χέρια των γιατρών, για να αφήσει οριστικά πίσω, το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπώρησε.

«Η δοκιμασία που πέρασα ήταν μεγάλη και θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια τους γιατρούς της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου “Σωτηρία”. Από αυτή την περιπέτεια βγήκα πιο “πλούσιος” γιατί είδα την τεράστια αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπό μου. Αυτή η αγάπη δεν αγοράζεται. Η αγάπη των ανθρώπων είναι ένα χρηματιστήριο που δε σβήνει ποτέ. Η δύναμη της αγάπης είναι ανεκτίμητη. Η ζωή είναι ωραία μαζί με τους άλλους» ανέφερε ο Τάκης Βαμβακίδης.

«Όλα ξεκίνησαν μια μέρα πριν από τη γιορτή της Μεγαλόχαρης! Ένιωσα να «πνίγομαι» στον βήχα, καθώς και άλλα οδυνηρά συμπτώματα, με αποτέλεσμα να μεταφερθώ εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκα. Οι γιατροί διέγνωσαν οξεία πνευμονική εμβολή και με υπέβαλαν σε συνεχείς εξετάσεις, με βαριά φαρμακευτική αγωγή, ενώ είχαν δώσει εντολή να βρίσκομαι σε πλήρη ακινησία.

Ακόμα και στο νοσοκομείο σκεφτόμουν το μεγάλο οδοιπορικό στον Πόντο, που είχαμε σχεδιάσει με αφηγήσεις κειμένων και ποντιακή μουσική, το οποίο αναβλήθηκε λόγω όσων πέρασα. Οι γιατροί μου απαγόρευσαν να μιλάω. Πάντα κάνω τον σταυρό μου και έχω δίπλα στο κρεβάτι μου μια μικρή εικονίτσα της Παναγίας Σουμελά. Εκείνη ήταν η δύναμή μου».