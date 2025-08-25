Ο Τίμος Ζαχαράτος ξεσπά: «Μια μπύρα πίνετε και αν δεν είναι τόσο παγωμένη όσο θα θέλατε, αφήνετε ένα αστέρι λες και γκρεμίστηκε η ζωή σας»

Ο γνωστός σεφ, Τίμος Ζαχαράτος ξέσπασε μέσα από ανάρτησή του στο Instagram για τη σεζόν στα νησιά και την συμπεριφορά με την οποία αρκετοί πελάτες στα μαγαζιά εστίασης συμπεριφέρονται στο προσωπικό τους.

Μέσα από το κείμενο που ανέβασε, ο Τίμος Ζαχαράτος στηρίζει το προσωπικό που δουλεύει στην εστίαση όπου πολλοί δουλεύουν δεκάδες ώρες για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις όχι μόνο των υπευθύνων αλλά και των πελατών.

«Κάθε Δεκαπενταύγουστο ξεπροβάλλετε. Οι γνωστοί «Ελληναράδες» των διακοπών. Μπαίνετε στα μαγαζιά με ύφος χιλίων καρδιναλίων. Παράπονα για το καθετί, υποδείξεις για τα πάντα. Και πάντα η ίδια ατάκα, «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ;». Ναι, ξέρουμε. Είσαι άλλος ένας μικρός, θορυβώδης, ασήμαντος τύπος.

Μια μπύρα πίνετε και, αν δεν είναι τόσο παγωμένη όσο θα θέλατε, αφήνετε ένα αστέρι, λες και γκρεμίστηκε η ζωή σας. Χωρίς να σκεφτείτε ούτε στιγμή ότι η σερβιτόρα που μιλάτε σαν σκουπίδι θα μπορούσε να είναι κόρη σας. Χωρίς να περάσει απ’ το μυαλό σας ότι εκείνη τρώει 18ωρα για να τα βγάλει πέρα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τίμος Ζαχαράτος