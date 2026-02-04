Lifestyle

Ο Τσάνινγκ Τέιτουμ στο νοσοκομείο: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον ώμο

Τσάνινγκ Τέιτουμ
Ο Τσάνινγκ Τέιτουμ / AΠΕ / EPA / ANDY RAIN

Ο διάσημος ηθοποιός Τσάνινγκ Τέιτουμ βιώνει δύσκολες ώρες, καθώς βρίσκεται στο νοσοκομείο. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον ώμο. 

Ο ηθοποιός δημοσίευσε δύο φωτογραφίες μέσα από το νοσοκομείο, στις οποίες φαίνεται ο σπασμένος του ώμος στην πρώτη και η βίδα που τοποθέτησαν οι γιατροί στη δεύτερη. 

Όπως εξομολογήθηκε ο Τσάνινγκ Τέιτουμ αυτή η περιπέτεια υγείας θα είναι μία μεγάλη πρόκληση για τον ίδιο και θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη… 

Η φωτογραφία με τον σπασμένο ώμο
Η φωτογραφία με τον σπασμένο ώμο
Η φωτογραφία μετά την επέμβαση
Η φωτογραφία μετά την επέμβαση

Παράλληλα, ο Τσάνινγκ Τέιτουμ ανέβασε μία ακόμα ανάρτηση, στην οποία ποζάρει στο κρεβάτι του νοσοκομείο, φορώντας ιατρική ποδιά και σκουφάκι.

Επίσης, γύρω από τον ηθοποιό διακρίνονται κάποια ιατρικά μηχανήματα.

«Άλλη μια μέρα. Άλλη μια πρόκληση. Αυτή θα είναι δύσκολη. Αλλά όπως και να ‘χει. Ας το κάνουμε», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή του ο Τσάνινγκ Τέιτουμ.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Channing Tatum (@channingtatum)

Ο γνωστός ηθοποιός πρόσφατα πρωταγωνίστησε στην ταινία «Roofman», η οποία έλαβε εξαιρετικές κριτικές για την ερμηνεία του ως ληστής McDonald’s.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
135
102
69
66
63
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo