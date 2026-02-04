Ο Τσάνινγκ Τέιτουμ στο νοσοκομείο: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον ώμο

Ο διάσημος ηθοποιός Τσάνινγκ Τέιτουμ βιώνει δύσκολες ώρες, καθώς βρίσκεται στο νοσοκομείο. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον ώμο.

Ο ηθοποιός δημοσίευσε δύο φωτογραφίες μέσα από το νοσοκομείο, στις οποίες φαίνεται ο σπασμένος του ώμος στην πρώτη και η βίδα που τοποθέτησαν οι γιατροί στη δεύτερη.

Όπως εξομολογήθηκε ο Τσάνινγκ Τέιτουμ αυτή η περιπέτεια υγείας θα είναι μία μεγάλη πρόκληση για τον ίδιο και θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη…

Παράλληλα, ο Τσάνινγκ Τέιτουμ ανέβασε μία ακόμα ανάρτηση, στην οποία ποζάρει στο κρεβάτι του νοσοκομείο, φορώντας ιατρική ποδιά και σκουφάκι.

Επίσης, γύρω από τον ηθοποιό διακρίνονται κάποια ιατρικά μηχανήματα.

«Άλλη μια μέρα. Άλλη μια πρόκληση. Αυτή θα είναι δύσκολη. Αλλά όπως και να ‘χει. Ας το κάνουμε», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή του ο Τσάνινγκ Τέιτουμ.

Ο γνωστός ηθοποιός πρόσφατα πρωταγωνίστησε στην ταινία «Roofman», η οποία έλαβε εξαιρετικές κριτικές για την ερμηνεία του ως ληστής McDonald’s.