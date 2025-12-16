Ο Τζέιμς Κάμερον έγινε ο 5ος δισεκατομμυριούχος σκηνοθέτης λίγο πριν την πρεμιέρα της ταινίας του «Avatar: Fire and Ash»

Ο πασίγνωστος σκηνοθέτης, Τζέιμς Κάμερον, είναι πλέον δισεκατομμυριούχος και σύμφωνα με δημοσίευμα του Forbes η περιουσία του 71χρονου Καναδού (σεναριογράφου και παραγωγού και σκηνοθέτη) ανέρχεται στο εντυπωσιακό ποσό των 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

Ο Τζέιμς Κάμερον είναι ο πέμπτος σκηνοθέτης που μπαίνει στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων μαζί με τους Τζορτζ Λούκας, Στίβεν Σπίλμπεργκ, Πίτερ Τζάκσον και Τάιλερ Πέρι.

Το δημοσίευμα του Forbes ενημερώνει επίσης ότι ο Τζέιμς Κάμερον είναι ο μοναδικός σκηνοθέτης που έχει αποκτήσει το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών του στοιχείων μέσω των κερδών του από ταινίες, οι οποίες έχουν συνολικά αποφέρει σχεδόν 9 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στο παγκόσμιο box office.

Παρόλο που ο σκηνοθέτης έχει επενδύσει σε ακίνητα, οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος, σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης και την εξερεύνηση βαθέων υδάτων, καθώς στον δημιουργικό έλεγχο και στη διαχείριση των προϋπολογισμών των ταινιών, οι μισθοί, τα κέρδη, τα έσοδα από άδειες θεματικών πάρκων και παιχνιδιών του Κάμερον και η αξία των μετοχών από την εταιρεία του Lightstorm Entertainment είναι υπεραρκετά για να διατηρήσουν την ιδιότητά του δισεκατομμυριούχου.

Ο Κάμερον μάλιστα έγινε δισεκατομμυριούχος λίγο πριν την πρεμιέρα της ταινίας «Avatar: Fire and Ash», η οποία σύμφωνα με το δημοσίευμα του Forbes εκτιμάται ότι θα αποφέρει στον σκηνοθέτη τουλάχιστον 200 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (προ φόρων και τελών) εάν οι προβλέψεις του box office είναι σωστές.