Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ δεν κέρδιζε χρήματα από τις επαναλήψεις του Dawson’s Creek – Ο όρος στο συμβόλαιο που του στοίχισε

Η επιτυχία της δημοφιλής σειράς της «Dawson’s Creek» τον έκανε παγκόσμιο είδωλο στα τέλη των ’90s. Όμως, πίσω από τη φήμη και την αναγνωρισιμότητα, ο ηθοποιός Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ δεν απέκτησε ποτέ τα οικονομικά οφέλη που θα περίμενε κανείς από μια τόσο δημοφιλή σειρά. Ένας όρος στο συμβόλαιό του σήμαινε ότι δεν λάμβανε σχεδόν κανένα έσοδο από τις επαναλήψεις του σίριαλ που τον καθιέρωσε.

Ο αγαπημένος ηθοποιός Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη (11.02.2026) σε ηλικία 48 ετών, έπειτα από μάχη για δύο χρόνια με καρκίνο του παχέος εντέρου.

Τις ώρες που ακολούθησαν τον θάνατό του, αποκαλύφθηκε το μέγεθος των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετώπιζε η οικογένειά του, όταν φίλοι ξεκίνησαν καμπάνια στο GoFundMe για να στηρίξουν τη σύζυγό του Κίμπερλι και τα έξι παιδιά τους, τα οποία κινδύνευαν να χάσουν το σπίτι τους στο Τέξας.

Μέσα σε μόλις επτά ώρες συγκεντρώθηκαν πάνω από 1,2 εκατομμύρια δολάρια, καθώς έγινε γνωστό ότι τα έξοδα θεραπείας και η μακρά μάχη με την ασθένεια είχαν εξαντλήσει τους πόρους της οικογένειας.

Το συμβόλαιο που του κόστισε εκατομμύρια

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ ξεκίνησε την υποκριτική στα 13 του, μετά από τραυματισμό στο ποδόσφαιρο που τον κράτησε εκτός γηπέδων. Έπαιξε στο σχολικό Grease και συνέχισε στο θέατρο. Εγκατέλειψε το πανεπιστήμιο όταν πήρε τον ρόλο στο Dawson’s Creek.

Παρότι το Dawson’s Creek προβλήθηκε για έξι σεζόν (1998–2003) και γνώρισε τεράστια επιτυχία, ο Βαν Ντερ Μπικ είχε παραδεχτεί ότι δεν έλαβε χρήματα από επαναλήψεις.

«Ήμουν 20 χρονών. Ήταν ένα κακό συμβόλαιο. Δεν είδα σχεδόν τίποτα», είχε δηλώσει το 2012.

Ο ίδιος και οι συμπρωταγωνιστές του – Κέιτι Χολμς, Τζόσουα Τζάκσον και Μισέλ Γουίλιαμς – φέρεται να ξεκίνησαν με αμοιβή περίπου 35.000 δολάρια ανά επεισόδιο, η οποία έφτασε έως και τις 175.000 δολάρια στην τελευταία σεζόν. Ωστόσο, η απουσία απόκτησης ποσοστών από επαναλήψεις στέρησε τη δυνατότητα ενός μακροχρόνιου εισοδήματος, σε αντίθεση με άλλες σειρές της εποχής, όπως τα «Φιλαράκια», των οποίων οι πρωταγωνιστές εξακολουθούν να κερδίζουν δεκάδες εκατομμύρια ετησίως.

Στην κορύφωση της επιτυχίας του, ο Βαν Ντερ Μπικ εργαζόταν αδιάκοπα. Γύριζε τη σειρά μέσα στην εβδομάδα, έκανε φωτογραφίσεις τα Σαββατοκύριακα και συμμετείχε σε ταινίες στα διαλείμματα των γυρισμάτων.

«Από τα 20 έως τα 26 ήταν μια τρελή περίοδος. Ήταν σαν μαραθώνιος και στο τέλος ήμουν εξαντλημένος», είχε πει. Μετά το τέλος του Dawson’s Creek το 2003, έκανε ένα διάλειμμα. Παραδέχτηκε μάλιστα ότι η πρώιμη επιτυχία τον έκανε επιφυλακτικό στην επιλογή ρόλων.

«Όταν έρχεται τόσο γρήγορα η επιτυχία, νιώθεις ότι έχεις κάτι να χάσεις. Αυτό σε κάνει να παίρνεις τον εαυτό σου υπερβολικά στα σοβαρά», είχε δηλώσει.

Ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι απέρριψε αρκετούς ρόλους μετά τη σειρά, κάτι που τελικά επηρέασε την καριέρα του. «Πέρασα πολλά πράγματα γιατί φοβόμουν να πω “ναι”. Ήμουν εξαντλημένος και ήθελα διάλειμμα. Και μετά οι προτάσεις σταμάτησαν να έρχονται», είχε πει.

Παράλληλα, συνέχισε να εργάζεται στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, με συμμετοχές σε ταινίες όπως Varsity Blues, Texas Rangers, Labor Day, Downsizing και σειρές όπως CSI, How I Met Your Mother και Pose.

Τα οικονομικά προβλήματα και η μάχη με τον καρκίνο

Τα τελευταία χρόνια, ο Βαν Ντερ Μπικ μιλούσε ανοιχτά για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε, ιδιαίτερα μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο. Η θεραπεία τον έκανε ανίκανο να εργαστεί και να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά του, ενώ τα ιατρικά έξοδα αυξάνονταν συνεχώς.

Η οικογένεια αναγκάστηκε να μετακομίσει από το απομονωμένο ράντσο τους στο Τέξας σε διαμέρισμα κοντά στο νοσοκομείο. Τον Δεκέμβριο, ο ηθοποιός πούλησε αναμνηστικά από το Dawson’s Creek, συγκεντρώνοντας περίπου 47.000 δολάρια.

«Κρατάω αυτούς τους θησαυρούς εδώ και χρόνια», είχε πει τότε στο People, «περιμένοντας τη σωστή στιγμή να κάνω κάτι με αυτούς. Με όλες τις ανατροπές που έφερε πρόσφατα η ζωή, ξεκάθαρα αυτή η στιγμή είναι τώρα. Παρόλο που με βασανίζει η νοσταλγία καθώς αποχωρίζομαι αυτά τα αντικείμενα, είναι καλό που μπορώ να τα προσφέρω μέσω δημοπρασίας για να τα μοιραστώ με εκείνους που έχουν υποστηρίξει τη δουλειά μου μέσα στα χρόνια».

Το 2025, οι παλιοί του συμπρωταγωνιστές διοργάνωσαν μία φιλανθρωπική εκδήλωση. Ο ίδος δεν μπόρεσε να παραστεί στο Richard Rodgers Theatre στη Νέα Υόρκη, αλλά εμφανίστηκε μέσω βίντεο που προβλήθηκε στη σκηνή.