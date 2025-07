Ο Τζο Παντολιάνο από τους «Sopranos» για τη μάχη του με την κατάθλιψη: «Ήμουν χάλια, μόνο τα σκυλιά μου χαίρονταν να με βλέπουν»

Για τη μάχη του με την κατάθλιψη για σχεδόν μία δεκαετία μίλησε ο Τζο Παντολιάνο, γνωστός για τον ρόλο του ως Ραλφ Σιφαρέτο στη βραβευμένη με Emmy σειρά The Sopranos. Ο ηθοποιός διεγνώστηκε επίσημα το 2007.

Σε νέα συνέντευξή του στο Page Six, ο 73χρονος ηθοποιός Τζο Παντολιάνο από τους The Sopranos εξομολογείται ότι τα θέματα ψυχικής υγείας, απείλησαν να καταστρέψουν τη ζωή του και την οικογένειά του.

«Ήμουν χάλια για πολύ καιρό. Η σύζυγός μου, Νάνσι Σέπαρντ, και τα παιδιά μου ήταν έτοιμοι να με διώξουν. Οι μόνοι που χαίρονταν να με βλέπουν ήταν τα σκυλιά μου» είπε.

Στη συνέχεια παραδέχτηκε ότι πριν πάρει βοήθεια, κατέφευγε σε αλκοόλ, επικίνδυνες συμπεριφορές και επιπόλαιες σχέσεις: «Αντέδρασα πρώτα, ρώτησα μετά. Αυτές ήταν οι δικές μου επτά θανάσιμες συμπεριφορές».

Ο ηθοποιός, που σήμερα εμφανίζεται στο off-Broadway έργο Ginger Twinsies, παραδέχεται ότι τα κατοικίδιά του ήταν εκείνα που τον κράτησαν στη ζωή: «Ήταν η μόνη σπίθα που είχε απομείνει μέσα μου. Ήμουν σαν την Τίνκερμπελ, και το φως μου έσβηνε».

Το 2009, ο Παντολιάνο ίδρυσε τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό No Kidding, Me Too! με σκοπό να συμβάλει στην αποστιγματοποίηση των ψυχικών ασθενειών. «Η αποστολή μας ήταν να κάνουμε την κουβέντα γύρω από τις ψυχικές ασθένειες cool και trend. Και τα καταφέραμε. Τώρα δεν μπορείς να τους σταματήσεις να μιλάνε» σχολίασε με χιούμορ.

Ο ηθοποιός δήλωσε επίσης απογοητευμένος από την πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ και σκέφτεται σοβαρά να μετακομίσει στην Ευρώπη μαζί με τη σύζυγό του.

Το ζευγάρι επισκέφτηκε πρόσφατα την Πορτογαλία και ήδη εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποκτήσουν βίζα παραμονής.