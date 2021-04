Είτε είναι πίσω, είτε μπροστά από την κάμερα, ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός Τζον Γουότερς ανταποκρίνεται με επιτυχία.

Και αναμφίβολα θα το κάνει για άλλη μια φορά με το επόμενο εγχείρημά του: θα εμφανιστεί σε ρόλο στην επερχόμενη τέταρτη σεζόν της σειράς «The Marvelous Mrs. Maisel» (Η Υπέροχη Κυρία Μέιζελ).

Στη σειρά που διαδραματίζεται το 1960 κεντρικός χαρακτήρας είναι η Νεοϋορκέζα Εβραία νοικοκυρά που γίνεται stand up κωμικός. Τη Μίριαμ Μέιζελ υποδύεται η Ρέιτσελ Μπρόσναχαν.

Η απόφαση της δημιουργού της σειράς, Έιμι Σέρμαν Παλαντίνο να εντάξει στο καστ τον Αμερικανό σκηνοθέτη και ηθοποιό, αναμένεται να διευρύνει το κοινό του «The Marvelous Mrs. Maisel».

Ο Γουότερς είναι γνωστός για το έργο του πίσω από την κάμερα, καθώς έχει γράψει το σενάριο και έχει σκηνοθετήσει τις ταινίες «Pink Flamingos», «Hairspray», «Cry-Baby και «Cecil B. Demented». Είναι επίσης ο συγγραφέας του βιβλίου «Mr. Know-It-All: The Tarnished Wisdom of a Filth Elder».

Ο Τζον Γουότερς έχει εμφανιστεί σε μικρούς ρόλους σε πολλές δικές του ταινίες, καθώς σε άλλα φιλμ άλλων σκηνοθετών, «Seed of Chucky», «Mangus !», «Excision» και «Alvin and the Chipmunks: The Road Chip». Έχει επίσης εμπειρία από τηλεοπτικές σειρές, όπως «Law & Order: SVU», «The Blacklist» και «Feud: Bette and Joan».

Ο τέταρτος κύκλος είναι στο στάδιο της παραγωγής στη Νέα Υόρκη. Η σειρά έχει κερδίσει 20 βραβεία Emmy και τρεις Χρυσές Σφαίρες.