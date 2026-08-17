Δώρα Παντέλη: Οικογενειακή εξόρμηση στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο με τον σύζυγο και τον γιο της

Μια οικογενειακή έξοδο στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο πραγματοποίησε η Δώρα Παντέλη, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Τζον Μεραμβελιωτάκη, και τον ενός έτους γιο τους. Η δημοσιογράφος και αθλητική παρουσιάστρια μοιράστηκε μέσα από τα social media στιγμιότυπα από τη βόλτα τους.

Η Δώρα Παντέλη επέλεξε αυτή τη φορά μια διαφορετική οικογενειακή δραστηριότητα, με τη δημοσιογράφο να περνά χρόνο μαζί με τον σύζυγό της και τον μικρό τους γιο στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο.

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Δώρα Παντέλη: Τα βίντεο από την οικογενειακή βόλτα

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, η Δώρα Παντέλη δημοσίευσε βινετάκια από την επίσκεψη της οικογένειας στο πάρκο.

Στο επίκεντρο της εξόδου βρέθηκε ο ενός έτους γιος τους, ο οποίος είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τα ζώα και να περάσει χρόνο μαζί με τους γονείς του.

Η οικογενειακή εξόρμηση αποτέλεσε μια ευκαιρία για χαλάρωση και κοινές στιγμές, μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της καθημερινότητας.