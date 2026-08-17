Lifestyle

Δώρα Παντέλη: Οικογενειακή εξόρμηση στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο με τον σύζυγο και τον γιο της

Η δημοσιογράφος μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βόλτα με τον Τζον Μεραμβελιωτάκη και τον ενός έτους γιο τους
Δώρα Παντέλη
Η Δώρα Παντέλη με τον σύζυγό της, Τζον Μεραμβελιωτάκη, και τον γιο τους (Πηγή φωτογραφίας: Instagram / dora_panteli_)
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Μια οικογενειακή έξοδο στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο πραγματοποίησε η Δώρα Παντέλη, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Τζον Μεραμβελιωτάκη, και τον ενός έτους γιο τους. Η δημοσιογράφος και αθλητική παρουσιάστρια μοιράστηκε μέσα από τα social media στιγμιότυπα από τη βόλτα τους.

Η Δώρα Παντέλη επέλεξε αυτή τη φορά μια διαφορετική οικογενειακή δραστηριότητα, με τη δημοσιογράφο να περνά χρόνο μαζί με τον σύζυγό της και τον μικρό τους γιο στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο.

Δώρα Παντέλη: Τα βίντεο από την οικογενειακή βόλτα

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, η Δώρα Παντέλη δημοσίευσε βινετάκια από την επίσκεψη της οικογένειας στο πάρκο.

Στο επίκεντρο της εξόδου βρέθηκε ο ενός έτους γιος τους, ο οποίος είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τα ζώα και να περάσει χρόνο μαζί με τους γονείς του.

Η οικογενειακή εξόρμηση αποτέλεσε μια ευκαιρία για χαλάρωση και κοινές στιγμές, μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της καθημερινότητας.

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