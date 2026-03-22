Ο Βασίλης Κικίλιας πήγε για πρώτη φορά να δει την ΑΕΚ με τον γιο του, Παναγιώτη Αντώνιο: «Εκεί που κάποτε έπαιζα εγώ»

Μία σπάνια δημόσια έξοδο με τον γιο του, Παναγιώτη Αντώνιο πραγματοποίησε το μεσημέρι της Κυριακής (22.03.2026) ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Πατέρας και γιος, είναι οι οπαδοί της ΑΕΚ, μίας αγαπημένης ομάδας του πρώην μπασκετμπολίστα, με τη φανέλα της οποίας είχε αγωνιστεί άλλωστε και ο ίδιος στο παρελθόν. Ο Βασίλης Κικίλιας και ο 6χρονος γιος του παρακολούθησαν τον αγώνα ΑΕΚ – Ηρακλής στο κλειστό των Άνω Λιοσίων, όπου Ο δικέφαλος επικράτησε με σκορ – 87.

Ο Βασίλης Κικίλιας ήταν πολύ χαρούμενος που απόλαυσε αυτό το ματς με τον γιο του, καθώς ήταν η πρώτη φορά που ο μικρούλης βρέθηκε σε παρκέ γηπέδου. Έτσι, βιντεοσκόπησε τον Παναγιώτη Αντώνιο την ώρα που ο μικρούλης παρακολουθούσε τον αγώνα, φορώντας μία φανέλα της ΑΕΚ.

«Πρώτη φορά στο γήπεδο με τον Παναγιώτη για να δούμε μπάσκετ! Με τον γιο μου, εκεί που κάποτε έπαιζα εγώ. Χαρά και συγκίνηση», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή του ο Βασίλης Κικίλιας και επισήμανε και το όνομα της συζύγου του, Τζένης Μπαλατσινού.

Κάτω από την ανάρτηση αγαπημένα του πρόσωπα έκαναν θετικά σχόλια και η αγαπημένη του σύζυγός έβαλε ως σχόλιο μία κόκκινη καρδιά.

Σημειώνεται ότι από το Σάββατο η Τζένη Μπαλατσινού δημοσιεύει φωτογραφίες από την Πάτμο, επομένως μπορεί αυτές τις ημέρες να έχει επισκεφθεί το αγαπημένο της νησί.