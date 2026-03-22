ΑΕΚ – Ηρακλής 100-87: Ο Νάναλι «λύγισε» τους Θεσσαλονικείς του φοβερού Μωραΐτη

Η ΑΕΚ συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στη φετινή GBL, μια αγωνιστική μετά την “παρένθεση” της ήττας στην έδρα του Παναθηναϊκου. Παρά την κόπωση από το δύσκολο ματς με την Άλμπα και την απουσία του Γκρέι, η Ένωση επικράτησε του Ηρακλή με 100-87 στο κλειστό των Άνω Λιοσίων και αγκάλιασε την 3η θέση στη regular season της GBL (ρεκόρ 15-5).

Μεγάλο ματς για την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έκανε ο Τζέιμς Νάναλι, που είχε 22 πόντους (4/6 δίπ., 3/5 τριπ., 5/5 βολ.), 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα. Άξιοι συμπαραστάτες του ήταν οι Φρανκ Μπάρτλεϊ (21 πόντους και 5 ασίστ), Γκρεγκ Μπράουν (12π.-13 ριμπ.) και ΚιΣόν Φίζελ (15π.).

Για τον Ηρακλή (το ρεκόρ του έπεσε στο 8-12) ξεχώρισαν οι Δημήτρης Μωραίτης (27π. 5ρ. 6ασ.) και Τζάστιν Έντλερ – Ντέιβις (13π. 4ρ.). Ο γηραιός ήταν πολύ ανταγωνιστικός ως το 35’, όμως στη συνέχεια δεν έβαλε τα σουτ, με την Ένωση να σκοράρει σε αυτό το σημείο και να φτάνει στη νίκη.

Την επόμενη αγωνιστική η ΑΕΚ θα υποδεχθεί το Περιστέρι (28.03.2026, 18:15), ενώ ο Ηρακλής το Μαρούσι (29.03.2026, 15:30).

Τα δεκάλεπτα: 30-26, 54-55, 79-72, 100-87

ΑΕΚ (Σάκοτα): Φίζελ 15 (5/5 δίποντα, 5/7 βολές, 4 ριμπάουντ), Λεκαβίτσιους 13 (1/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ) , Μπάρτλεϊ 21 (5/7 δίποντα, 5/8 βολές, 5 ασίστ), Χαραλαμπίδης 9 (1/2 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 4/5 βολές, 2 ριμπάουντ), Σκορδίλης, Μπράουν 12 (4/5 δίποντα, 4/8 βολές, 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κατσίβελης, Φλιώνης 2 (2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πετσάρσκι 2, Αρσενόπουλος, Κουζμίνσκας 2, Νάναλι 22 (4/6 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ)

ΗΡΑΚΛΗΣ (Λούκιτς): Φάντερμπερκ 9 (2/4 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Στρονγκ 14 (5/10 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/1 βολή, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τσιακμάς 6 (2/8 τρίποντα), Μωραϊτης 27 (4/6 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 4/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Γουέαρ 8 (3/4 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Έντλερ Ντέιβις 13 (1/3 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ντάρκο Κέλ 2ι, Σμιθ 8 (7 ριμπάουντ), Καμπουρίδης, Σύλας, Γιαννίκος

Τα ομαδικά στατιστικά της ΑΕΚ: 23/40 δίποντα, 9/20 τρίποντα, 27/37 βολές, 42 ριμπάουντ (31 αμυντικά – 11 επιθετικά), 21 ασίστ, 12 λάθη, 8 κλεψίματα, 19 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά του Ηρακλή: 19/36 δίποντα, 12/34 τρίποντα, 13.17 βολές, 31 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 9 επιθετικά), 21 ασίστ, 11 λάθη, 9 κλεψίματα, 31 μπλοκ