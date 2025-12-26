Ο Βασίλης Μπισμπίκης ευχήθηκε στη Δέσποινα Βανδή με τον πιο γλυκό τρόπο: «Χρόνια πολλά, αστέρι μου»

Ο Βασίλης Μπισμπίκης είναι full in love με τη Δέσποινα Βανδή και το δηλώνει συχνά και δημοσίως με κάθε αφορμή! Ο γνωστός ηθοποιός θέλησε να ευχηθεί στη σύντροφό του ανήμερα τα Χριστούγεννα (25.12.2025) και το έκανε με τον πιο γλυκό τρόπο!

Δημοσίευσε μια φωτογραφία της Δέσποινας Βανδή από το νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται και της ευχήθηκε «χρόνια πολλά» αποκαλώντας την ως «αστέρι» του. Η κίνηση αυτή του Βασίλη Μπισμπίκη επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά πως το ζευγάρι διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της σχέσης του.

«Χρόνια καλά με υγεία και αγάπη αστέρι μου..», έγραψε ο Βασίλης Μπισμπίκης στην λεζάντα για την ανάρτηση που έκανε για τη Δέσποινα Βανδή.

View this post on Instagram A post shared by Vasilis Bisbikis (@bisbikis.vasilis)

Πρόσφατα, ο Μπισμπίκης είχε εκφράσει ξανά τον θαυμασμό του για την τραγουδίστρια με αφορμή εμφανίσεις της, αποκαλώντας την «θεά» του.

«Με είχε προειδοποιήσει η Δέσποινα, με είχε ρωτήσει “θα το αντέξεις αυτό το πράγμα;”. Με είχε προειδοποιήσει ότι με το που μαθευτεί θα γίνει ένας ντόρος. Δεν περίμενα ότι θα γίνει όλο αυτό το σούσουρο. Δεν το είχα καταλάβει σε τι μέγεθος θα είναι όλο αυτό αλλά με είχε προειδοποιήσει. Τελικά το αντέξαμε όμως κα δεν μας επηρέασε κιόλας», είχε πει για τον χαμό που έγινε όταν έγινε γνωστή η σχέση του με τη διάσημη τραγουδίστρια.

«Έχω μια μικρή ένσταση. Είναι γλυκές οι εικόνες. Είναι ωραίες πολύ. Αλλά γενικά πιστεύω ότι οι άνθρωποι όταν έχουν μια σχέση και είναι καλά, δεν είναι ανάγκη όλη την ώρα να τη διαφημίζουν στα social media. Εγώ προσωπικά δεν θα το έκανα. Δεν είναι κάτι που μου αρέσει. Έλεγε η Μαλβίνα Κάραλη κάποτε ότι όσοι διαφημίζουν πολύ τον έρωτά τους δημοσίως κάποιο άλλο ζόρι τραβάνε», είχε σχολιάσει για το ζευγάρι ο Πέτρος Κωστόπουλος πρόσφατα, με αφορμή ένα ταξίδι τους στη Ρώμη.