Ο Βασίλης Μπισμπίκης βραβεύτηκε για την «Σπασμένη φλέβα» κι η Δέσποινα Βανδή δηλώνει περήφανη

Η Δέσποινα Βανδή στηρίζει πάντα της επιλογές του συντρόφου της και ο Βασίλης Μπισμπίκης βρίσκεται τρόπους για την κάνει να αισθάνεται υπερήφανη.

Η ταινία «Σπασμένη φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη «ταξίδεψε» στο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο και ο Βασίλης Μπισμπίκης κέρδισε ένα από τα δύο βραβεία που απέσπασε το φιλμ. Η Δέσποινα Βανδή μοιράστηκε τη Δευτέρα (23.03.2026) την είδηση αυτή στο Instagram, τονίζοντας ότι νιώθει περήφανη για τον αγαπημένο της.

Σημειώνεται ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην «Σπασμένη Φλέβα» (Broken Vein) σε σκηνοθεσία Γιάννη Οικονομίδη, ενώ η ταινία πήρε και το βραβείο «Καλύτερης Ταινία Μυθοπλασίας».

«Ο Βασίλης Μπισμπίκης προσφέρει μια αξέχαστη ερμηνεία στην ταινία “Σπασμένη φλέβα” ως ένας τραγικός και αδίστακτος άνδρας, που ενσαρκώνει σε κάθε λέξη, κάθε χειρονομία και κάθε μάταιη προσπάθεια διαφυγής από τη μοίρα του, το ήθος μιας ολόκληρης κοινωνικής τάξης, η οποία είναι υπερβολικά οικεία στο ελληνικό κοινό. Αυτό δεν είναι καθόλου μικρό κατόρθωμα.

Η ερμηνεία του θα μείνει στη μνήμη ως μια σύγχρονη εκδοχή του καταθλιπτικού αντιήρωα του Ντίνου Ηλιόπουλου στον Δράκο του Νίκου Κούνδουρου, που με παρόμοιο τρόπο αποτύπωσε τα συναισθήματα του μεταπολεμικού Έλληνα άνδρα», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση για τη βράβευση του ηθοποιού, την οποία έκανε repost στα stories της η Δέσποινα Βανδή.

«Είμαι περήφανη για εσένα», έγραψε στα αγγλικά η Δέσποινα Βανδή στο story, προσθέτοντας μία κόκκινη καρδιά.

«Ήµουν άτυχος, πολύ. Πέρασα ένα κοµµάτι σκληρής αλητείας από τα δεκατρία και µετά. Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο. Ένας από τους λόγους ήταν και τα βιβλία που διάβαζα, τα κοµµουνιστικά του παππού µου και τα αναρχικά. Και µέσα σε όλα αυτά ήταν, ας πούµε, και η ιδέα ότι το σχολείο σε κάνει ροµποτάκι, κατευθύνει τη σκέψη… και κάπου ήρθε η ρήξη.

Αναρχισµός, πανκ, λοφίο, µπλε µαλλί, στα δεκαπέντε. Με πήγαν για λίγο σ’ ένα τεχνικό λύκειο στην Κόρινθο, γιατί µε είχαν διώξει από τα υπόλοιπα σχολεία, και δεν άντεξα ούτε δύο µήνες. Κάλεσαν τη µάνα µου και της είπαν “δεν γίνεται δουλειά µε το παιδί σου”. Ντράπηκε η γυναίκα, ντράπηκα κι εγώ. Τον έβρισα τον λυκειάρχη και τέλος. Έπαιζε ζάρια και µας πουλούσε “ηθική”», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα ο Βασίλης Μπισμπίκης.