Ο Χάρι Στάιλς «δίνει μία γεύση» από το νέο του άλμπουμ μετά από τέσσερα χρόνια

Ο πολυαγαπημένος τραγουδιστής Χάρι Στάιλς φαίνεται να ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το πρώτο του νέο άλμπουμ μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Από τότε που ολοκλήρωσε την περιοδεία του Love On Tour το 2023, μετά την κυκλοφορία του βραβευμένου με Grammy άλμπουμ του, Harry’s House (2022), ο Βρετανός ποπ σταρ, Χάρι Στάιλς, και πρώην μέλος των One Direction έκανε μια μεγάλης διάρκειας μουσική παύση, παραμένοντας για αρκετό καιρό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ωστόσο, φαίνεται ότι ο Χάρι Στάιλς είναι επιτέλους έτοιμος να κάνει την πολυαναμενόμενη επιστροφή του με ένα νέο project που φαίνεται πως θα έχει τίτλο «We Belong Together».

Διαφημιστικές πινακίδες με τη φράση έχουν εμφανιστεί σε μεγάλες πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Μάντσεστερ, το Παλέρμο και το Σάο Πάολο. Πίσω από τις λέξεις υπάρχει μια εικόνα ενός sold-out σταδίου με κοινό, η ίδια εικόνα που εμφανίζεται στο τέλος του νέου βίντεο του τραγουδιστή στο YouTube για το τραγούδι του «As It Was».

Με τίτλο «Forever, Forever», το κλιπ διάρκειας άνω των οκτώ λεπτών που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα περιλάμβανε σκηνές από την τελευταία του συναυλία της περιοδείας Love On Tour στο Ρέτζο Εμίλια της Ιταλίας, τον Ιούλιο του 2023.

Το βίντεο στο YouTube, το οποίο ήταν η πρώτη ανάρτηση του Χάρι Στάιλς στα social media από τον Οκτώβριο του 2024, όταν δημοσίευσε ένα συναισθηματικό αφιέρωμα στο Instagram προς τιμήν του εκλιπόντος τραγουδιστή των One Direction, Λίαμ Πέιν, έχει δημιουργήσει φήμες ότι ένα νέ άλμπουμ είναι καθ’ οδόν.

harry styles london billboard has finally been spotted !! pic.twitter.com/zafYMeh9q3 — aimee (@makingmyowname) January 13, 2026

«Αυτό μοιάζει με καλωσόρισμα και αντίο ταυτόχρονα» αναφέρεται σε σχόλιο στο YouTube. «Ξέρει ότι θα τον συγχωρήσουμε ακόμα και αφού μας άφησε χωρίς μουσική για σχεδόν 2 χρόνια» σημειώνεται σε άλλο σχόλιο. αστειεύτηκε ένα δεύτερο.