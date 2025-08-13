Ο Χάρης Ρώμας κάνει διακοπές στη Μύκονο: «Έρχομαι στο νησί από 17 χρονών»

Στη Μύκονο βρέθηκε λίγο πριν από τον Δεκαπενταύγουστο ο Χάρης Ρώμας και απόλαυσε μπάνια στις όμορφες παραλίες του νησιού και βόλτα στα γραφικά σοκάρια.

Η κάμερα του Mykonos Live TV συνάντησε τον γνωστό ηθοποιό και σεναριογράφος και ο Χάρης Ρώμας απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις του Νικ Κουρούμαλου, αποκαλύπτοντας ότι πηγαίνει στη Μύκονο από τα 17 του, αλλά είχε να επισκεφθεί το νησί 8 ολόκληρα χρόνια.

«Ήρθαμε για λίγο. Εύχομαι το νησί να πάει καλά. Μου λένε ότι έχει μία μικρή πτώση αλλά εγώ βλέπω πολύ κόσμο και χαίρομαι», είπε αρχικά.

«Πήγαμε για μπάνιο, είχε πολύ αέρα, μας μαστίγωσε, αλλά περάσαμε ωραία. Και μαστιγωμένοι μας αρέσει η Μύκονος», πρόσθεσε ο καταξιωμένος καλλιτέχνης, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκεται με παρέα στο νησί.

«Έχω να έρθω 8 χρόνια στη Μύκονο. Έρχομαι από 17 χρονών, αλλά μην με ρωτήσετε πότε είναι αυτό. Την πρώτη φορά ήρθα με τους γονείς μου», δήλωσε ακόμα ο Χάρης Ρώμας.

«Επόμενος προορισμός είναι η Αθήνα γιατί δουλεύουμε. Έχουμε δουλειές», είπε παράλληλα ο Χάρης Ρώμας στις δηλώσεις που παραχώρησε στο τοπικό μέσο.