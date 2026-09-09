Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης βάφτισε τα δίδυμα ανίψια του – Οι φωτογραφίες από το μυστήριο

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εκτός από επιτυχημένος ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης είναι και υπερήφανος θείος. Μάλιστα, η αδελφή του, του έχει χαρίσει τέσσερα ανίψια, στα οποία φαίνεται να έχει μεγάλη αδυναμία.

Πριν από μερικά εικοσιτετράωρα ο δημιουργός του «Μaestro» μοιράστηκε στιγμές ευτυχίας με τα μέλη της οικογένειάς του, καθώς – όπως αποκάλυψε μέσω των social media – έγινε η βάφτιση των τεσσάρων ανιψιών του. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης την Τετάρτη (09.09.2026) ανέβασε στο Instagram φωτογραφικό υλικό από τη βάφτιση των ανιψιών του που έγινε στην Ελούντα της Κρήτης το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

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Η αδελφή του Χριστόφορου Παπακαλιάτη είναι μητέρα διδύμων, τα οποία επέλεξε να βαφτίσει όλα μαζί στην εκπνοή του φετινού καλοκαιριού, σε ένα άκρως ειδυλλιακό μέρος.

Ο γνωστός καλλιτέχνης μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες με τα πανέμορφα παιδάκια, στα οποία όπως φαίνεται έχει μεγάλη αδυναμία.

«Τότε και τώρα.. Δίδυμα x 2 και βαφτίσια x 4…

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Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο αδέλφια, ανίψια, ξαδέλφια, γονείς, παππούδες, γιαγιάδες και μια τεράστια οικογένεια που είναι πάντα εκεί και αγαπάει!

Είμαι τυχερός. Να μας ζήσουν», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

Σημειώνεται ότι η αδελφή του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, Νάρα Παπακαλιάτη, είναι μαθηματικός και σχεδιάστρια μόδας. Οι δυο τους είναι ετεροθαλή αδέλφια και παιδιά του Μανώλη Παπακαλιάτη. Η μητέρα της Νάρας είναι η δεύτερη σύζυγος του πατέρα του γνωστού ηθοποιού, Σουζάνα.