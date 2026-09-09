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Η Σίσσυ Χρηστίδου συνεχίζει τις διακοπές της στο πλευρό του συντρόφου της στην Κέρκυρα – Η απόδραση στην Ερείκουσα

Οι νέες φωτογραφίες που μοιράστηκε στο Instagram
Σίσσυ Χρηστίδου
H Σίσσυ Χρηστίδου
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Η Σίσσυ Χρηστίδου βρίσκεται σε μία από τις καλύτερες φάσεις της ζωής της καθώς τόσο η προσωπική όσο και η επαγγελματική της ζωή πηγαίνουν περίφημα.

Η γνωστή παρουσιάστρια παρόλο που το καλοκαίρι έχει τελειώσει, συνεχίζει να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας, κάνοντας τις διακοπές της στην Κέρκυρα. Πριν από λίγο καιρό η Σίσσυ Χρηστίδου ήταν ξανά στο νησί των Φαιάκων, καθώς – όπως αποκαλύφθηκε – είναι σε σχέση με έναν γοητευτικό επιχειρηματία που δραστηριοποείται στο νησί.

Μάλιστα, η Σίσσυ Χρηστίδου την Κυριακή (06.09.2026) δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της, κάνοντας αναφορά και στο όνομα του αγαπημένου της, Στέφανους Νεδέλκου.

Την Τετάρτη (09.09.2026) η γνωστή παρουσιάστρια του ΜEGA μοιράστηκε νέες φωτογραφίες της από το ταξίδι της στην Κέρκυρα και συγκεκριμένα από μία απόδραση που έκανε στην Ερείκουσα.

Σημειώνεται ότι η Σίσσυ Χρηστίδου στις 21 Σεπτεμβρίου πρόκειται να επιστρέψει τηλεοπτικά μέσω του MEGA, παρουσιάζοντας την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» στην καθημερινή ζώνη πλέον του σταθμού.

«Έλεγα πως δεν θα ξανακάνω καθημερινό. Anyway… εδώ υπογράφοντας για το καθημερινό Χαμογέλα και Πάλι στο Mega. All because of you guys… all because of you. New era for «Χαμογέλα και πάλι». Κάθε πρωί μαζί», είχε γράψει η Σίσσυ Χρηστίδου στην ανακοίνωση που είχε κάνει για το νέο επαγγελματικό της βήμα.

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