Lifestyle

Γιώργος Πατούλης: Η απάντηση στο καυστικό σχόλιο της Μαρίνας Σταυράκη – «Ο καθένας χαρακτηρίζεται από τα λόγια και τις πράξεις του»

«Με την κ. Σταυράκη δεν έχω ούτε κακή, ούτε καλή σχέση - Δεν έχω καμία σχέση», είπε ο πρώην περιφερειάρχης
Μαρίνα Σταυράκη-Γιώργος Πατούλης
Μαρίνα Σταυράκη-Γιώργος Πατούλης / NDPPHOTO /
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Ο πρώην περιφερειάρχης, Γιώργος Πατούλης δεν άφησε αναπάντητο το «πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;» που σχολίασε κάτω από ανάρτησή του η πρώην σύζυγός του, Μαρίνα Σταυράκη όταν εκείνος αναφέρθηκε στο πολιτικό του μέλλον.

Μιλώντας στον Flash, ο Γιώργος Πατούλης δεν θέλησε να «ανάψει» τα αίματα δίνοντας μία πιο ήρεμη απάντηση στη Μαρίνα Σταυράκη και στο σχόλιό της κάτω από το τελευταίο του βίντεο. Όπως είπε «δεν έχω ούτε κακή, ούτε καλή σχέση, δεν έχω καμία σχέση» και πως: «από το 2021 έχουμε πάρει το διαζύγιο, παντρεύτηκα το 2024 και βαδίζουμε τη ζωή μας. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο».

Ο Γιώργος Πατουλής ανέφερε για το γεγονός ότι: «Τι να πω τώρα, ουδέν σχόλιον! Ο καθένας χαρακτηρίζεται ανάλογα με τα λόγια και τις πράξεις του. Δεν είναι ωραία να γράφονται αυτά στον δημόσιο λόγο, προφανώς. Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του για το παρόν και το χθες. Με την κ. Σταυράκη δεν έχω ούτε κακή, ούτε καλή σχέση. Δεν έχω καμία σχέση! Με τον ενήλικα γιο μου έχω σχέση. Ο καθένας έχει τραβήξει τον δρόμο του. Έχω τη δική μου οικογένεια και είμαστε μια χαρά. Από το 2021 έχουμε πάρει το διαζύγιο, παντρεύτηκα το 2024 και βαδίζουμε τη ζωή μας.

Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Εγώ έκανα το βίντεο αυτό επειδή οι διαδικτυακοί μου φίλοι με ρωτούσαν αν θα είμαι υποψήφιος στο μέλλον γιατί γράφτηκε ότι θα είμαι υποψήφιος για τον δήμο Αθηναίων, ή για την Πεύκη, ή για το Μαρούσι. Με το βίντεο μου ήθελα να τους ενημερώσω πως όπου κι αν κατέβω υποψήφιος, εφόσον κατέβω, θα το πω εγώ ο ίδιος δυνατά και φωναχτά».

Δείτε το βίντεο που ανέβασε ο Γιώργος Πατούλης και το σχόλιο της Μαρίνας Σταυράκη:

Ο Γιώργος Πατούλης και η Μαρίνα Σταυράκη έχουν χωρίσει οριστικά. Το συναινετικό τους διαζύγιο εκδόθηκε έπειτα από 35 χρόνια κοινής πορείας, κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο της ζωής τους. Μάλιστα και οι δύο έχουν προχωρήσει τη ζωή τους ενώ ο πρώην περιφερειάρχης έχει ξαναπαντρευτεί, την Νάνσυ Κοιλού και αποκτήσει μαζί της ένα υγιέστατο αγοράκι που είναι 1,5 έτους.

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