Η Βούλα Πατουλίδου για τις αντιδράσεις για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου: «Μήπως χάσαμε το δάσος κοιτάζοντας το δέντρο;»

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου, για την οποία ωστόσο υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις, διότι η σκηνή στήθηκε μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η Βούλα Πατουλίδου θέλησε να εκφράσει δημοσίως τη γνώμη της πάνω στο εν λόγω ζήτημα.

Η Βούλα Πατουλίδου σημείωσε μέσω μίας ανάρτησης που έκανε στο Instagram την Τετάρτη (09.09.2026) ότι καταλαβαίνει την ευαισθησία που υπάρχει για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν αυτές οι αντιδράσεις, ωστόσο η συναυλία του Αντώνη Ρέμου θα ταξιδέψει τη Θεσσαλονίκη σε ολόκληρο τον κόσμο.

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»Μακεδονία δεν είναι σκηνικό. Μπορώ να αγαπώ έναν καλλιτέχνη και ταυτόχρονα να έχω αρχές και αξίες. Ο Ρέμος είναι καλλιτέχνης. Η Μακεδονία είναι ιστορία.

Καταλαβαίνω την ευαισθησία για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τα μνημεία είναι σύμβολα, όχι ντεκόρ. Όμως μήπως χάσαμε το δάσος κοιτάζοντας το δέντρο;

Γιατί η εικόνα της Θεσσαλονίκης με τον Μέγα Αλέξανδρο θα ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Και αυτή την εικόνα τη θέλω.

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Υπάρχει όμως κάτι πιο σοβαρό. Έχουμε αντιληφθεί τι γίνεται εδώ και χρόνια γύρω από την προσπάθεια ορισμένων κύκλων στα Σκόπια να χτίσουν ένα αφήγημα περί δήθεν “μακεδονικής” μειονότητας. Μιλάω για προσπάθειες που, όπως έχουν καταγγελθεί και δημοσιευθεί, επιχειρούν να αξιοποιήσουν παραδοσιακά πανηγύρια, τραγούδια και τοπικές εκδηλώσεις στη Δυτική Μακεδονία. Να βαφτίσουν την τοπική παράδοση «απόδειξη» μιας διαφορετικής εθνικής αφήγησης. Να παρουσιάσουν ανθρώπους της περιοχής ως δήθεν “καταπιεσμένους Μακεντόνετς”. Αυτό είναι το επικίνδυνο.

Η προπαγάνδα δεν χρειάζεται πάντα μεγάφωνα. Μπορεί να είναι μια όμορφη εικόνα από ένα ελληνικό χωριό και μια λεζάντα που διηγείται μια άλλη ιστορία.

Αν λοιπόν η συναυλία του Ρέμου σας ενοχλεί τόσο, ας δείξουμε την ίδια αγανάκτηση όταν επιχειρείται η παραχάραξη της ιστορίας και της ταυτότητάς μας.

Εγώ, αν η συναυλία δημιουργήσει εκατομμύρια εικόνες, θα κρατήσω μία: Τη Θεσσαλονίκη να ταξιδεύει στον κόσμο μαζί με τον Μέγα Αλέξανδρο.

Δεν θα αφήσουμε κανέναν να ξαναγράψει την ιστορία μας. Εδώ Μακεδονία. Εδώ Θεσσαλονίκη. Εδώ Ελλάδα», έγραψε η Βούλα Πατουλίδου στην ανάρτησή της.

Παράλληλα και η Μαρία Μπεκατώρου, πριν από λίγα εικοσιτετράωρα, βλέποντας τις αντιδράσεις που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της τοποθέτησης της σκηνής της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου έκανε μία σχετική ανάρτηση.