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Η Τζάκλιν Σμιθ απέρριψε πρόταση για τρίο από συμπρωταγωνίστριά της στους «Άγγελους του Τσάρλι»

Τα απομνημονεύματά της κυκλοφόρησε η εμβληματική πρωταγωνίστρια από τους «Άγγελους του Τσάρλι» και κάνει αποκαλύψεις
Η Τζάκλιν Σμιθ από του «Άγγελους του Τσάρλι»
Η Τζάκλιν Σμιθ από του «Άγγελους του Τσάρλι» / Los Angeles, 04/06/2026 / ΑP
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Τα απομνημονεύματά της κυκλοφόρησε η εμβληματική πρωταγωνίστρια από τους «Άγγελους του Τσάρλι», Τζάκλιν Σμιθ, μέσα από τα οποία αναφέρεται σε άγνωστες ιστορίες από την προσωπική και επαγγελματική της ζωή.

Στο βιβλίο της με τίτλο «I Once Knew a Guy Named Charlie», η 80χρονη ηθοποιός κάνει αναδρομή στους τέσσερις γάμους της, αλλά και σε μια απρόσμενη πρόταση που δέχθηκε από συμπρωταγωνίστριά της στους «Άγγελους του Τσάρλι», για να συμμετάσχει σε τρίο.

Η Τζάκλιν Σμιθ έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τη σειρά «Οι Άγγελοι του Τσάρλι», όπου πρωταγωνίστησε μαζί με τη Φάρα Φόσετ και την Κέιτ Τζάκσον. Η δημοφιλής σειρά προβλήθηκε από το 1976 έως το 1981 και η Σμιθ ήταν η μοναδική από τις τρεις αρχικές πρωταγωνίστριες που παρέμεινε στο καστ μέχρι το φινάλε. Η Σμιθ υποδύθηκε την Κέλι Γκάρετ. Μετά την αποχώρηση της Κέιτ Τζάκσον, τον ρόλο της πήρε η Σέλι Χακ, η οποία αργότερα αντικαταστάθηκε από την Τάνια Ρόμπερτς.

Όπως αποκαλύπτει η Τζάκλιν Σμιθ στο βιβλίο της, η Τάνια Ρόμπερτς της έκανε μια ιδιαίτερα προσωπική πρόταση κατά τη διάρκεια μιας πτήσης με προορισμό τη Χαβάη. Η Ρόμπερτς πρότεινε στη συμπρωταγωνίστριά της να συμμετάσχει σε τρίο μαζί με την ίδια και τον σύζυγό της, Μπάρι.

Η Σμιθ απέρριψε την πρόταση. Η Ρόμπερτς, σύμφωνα με την Τζάκλιν Σμιθ, δεν ντρεπόταν για τον ανοιχτό γάμο που είχε με τον σύζυγό της, ούτε «για το να προτείνει σε άλλους ανθρώπους να κάνουν swinging μαζί τους». Μάλιστα, παρέμεινε στο πλευρό του αγαπημένου της Μπάρι μέχρι και τον θάνατό του το 2006, έπειτα από εγκεφαλίτιδα σε ηλικία 60 ετών.

Η ίδια έφυγε από τη ζωή το 2021, σε ηλικία 71 ετών, έπειτα από λοίμωξη του ουροποιητικού εξελίχθηκε σε σηψαιμία.

Οι τέσσερις γάμοι, οι απιστίες και οι ζήλιες

Στα απομνημονεύματά της, η Τζάκλιν Σμιθ αναφέρεται στους τέσσερις γάμους της. Οι τρεις πρώτοι δεν ξεπέρασαν τη δεκαετία, ενώ ο τέταρτος, με τον χειρουργό Μπραντ Άλεν, ξεκίνησε το 1997 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Ο πρώτος σύζυγός της ήταν ο ηθοποιός Ρότζερ Ντέιβις, ο οποίος της έκανε πρόταση μετά από μόλις δύο ραντεβού. Παντρεύτηκαν το 1968 και χώρισαν το 1975 λόγω των απιστιών του. Η Σμιθ αργότερα παραδέχτηκε πως στη σχέση είχε φτάσει να «ζει για εκείνον», με αποτέλεσμα να «χάσει τον εαυτό της».

Το 1978 παντρεύτηκε κρυφά τον ηθοποιό Ντένις Κόουλ, τον οποίο γνώρισε στους «Άγγελους του Τσάρλι». Ο γάμος τους κράτησε μέχρι το 1981, με την ηθοποιό να αποδίδει μέρος της διάλυσης στη μεγάλη δημοσιότητα που είχε αποκτήσει.

Από το 1981 έως το 1989 ήταν παντρεμένη με τον διευθυντή φωτογραφίας Τόνι Ρίτσμοντ, με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά, τον Γκαστόν και τον Σπένσερ.

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